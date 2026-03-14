Panamá fortalece comités de cuencas para proteger sus ríos

Las iniciativas también buscan involucrar al sector privado mediante acciones de responsabilidad social que fortalezcan la gobernanza ambiental y la protección de la biodiversidad asociada a los ríos.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Día Internacional de Acción por los Ríos, el Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente) destacó los avances en la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos del país, mediante el fortalecimiento de la gobernanza del agua y la participación de las comunidades en la defensa de los ríos.

Panamá cuenta con aproximadamente 500 ríos, 67 sistemas lacustres y 52 cuencas hidrográficas, cuya conservación resulta clave para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la protección de la biodiversidad.

En ese contexto, la entidad impulsa acciones de gestión integrada de cuencas hidrográficas, enfocadas en el monitoreo del recurso hídrico, la restauración de ecosistemas, la generación de información científica y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gobernanza del agua.

Uno de los pilares de esta estrategia, liderada por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, es el fortalecimiento de los Comités de Cuencas Hidrográficas, espacios que articulan a comunidades, autoridades locales, organizaciones y usuarios del agua en la toma de decisiones para la protección de los ríos.

Según explicó Karima Lince, actualmente existen 44 comités de cuencas, 41 comités de subcuencas y 2 comités de microcuencas a nivel nacional, estructuras comunitarias que desarrollan acciones de conservación, restauración y monitoreo del recurso hídrico.

“Como parte de este proceso, MiAmbiente también ha promovido la creación de comités de subcuencas urbanas en ríos como Curundú, Matasnillo, Río Abajo y Matías Hernández, en coordinación con las alcaldías de Panamá y San Miguelito, con el objetivo de fortalecer la gestión del agua en entornos urbanos y reducir los impactos de la contaminación sobre estos importantes afluentes”, manifestó Lince.

La funcionaria destacó que estos espacios también promueven la organización comunitaria y la educación ambiental.

“Los comités de cuenca se han consolidado como espacios de empoderamiento comunitario, donde el conocimiento local y la organización social contribuyen a la protección de los ecosistemas y al uso sostenible del agua. En este sentido, se desarrollan iniciativas de sensibilización y capacitación comunitaria para promover la conservación de los ríos en zonas urbanas y rurales, la prevención de la contaminación y la formación de grupos comunitarios de conservación y observación de aves en áreas como el lago de Los Andes”, señaló.

Las iniciativas también buscan involucrar al sector privado mediante acciones de responsabilidad social que fortalezcan la gobernanza ambiental y la protección de la biodiversidad asociada a los ríos.

En las provincias centrales, los Comités de Cuencas Hidrográficas del Río La Villa, de los ríos entre Tonosí y La Villa y del Río Tonosí desarrollan monitoreos de cantidad y calidad del agua, fundamentales para la gestión de los recursos hídricos en el Arco Seco del país.

Como parte de estas acciones, se estableció una alianza con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud para fortalecer la generación y difusión de información científica sobre la calidad del agua, con el fin de apoyar la toma de decisiones para la protección de estos ríos.

MiAmbiente también resaltó el papel que desempeñan las mujeres en la gestión del agua, la seguridad alimentaria y la protección del ambiente, destacando su liderazgo dentro de los comités de cuenca y las iniciativas comunitarias.

“El fortalecimiento del liderazgo femenino en la gestión ambiental contribuye a mejorar la toma de decisiones y a garantizar que las acciones de conservación respondan a las necesidades de las comunidades”, resaltó Lince.

A través de su Dirección de Seguridad Hídrica, la institución desarrolla diversas acciones técnicas para fortalecer la gestión del agua en el país, entre ellas el monitoreo hidrológico e hidrogeológico, el biomonitoreo participativo de ríos junto a los comités de cuenca, la evaluación de aguas subterráneas y la actualización de instrumentos de planificación territorial.

Además, se ejecutan proyectos de restauración y reforestación, manejo responsable de plaguicidas, implementación de planes de manejo de finca para reducir la degradación de la tierra y la instalación de biodigestores en fincas ganaderas para disminuir fuentes de contaminación en cuencas como la del río La Villa.

Las autoridades también realizan labores permanentes de fiscalización del uso del recurso hídrico, que incluyen inspecciones técnicas, mediciones de caudal y verificación del cumplimiento de concesiones de agua, con el objetivo de garantizar un aprovechamiento responsable y sostenible de este recurso.