Avispa única en el mundo descubierta en el país es incorporda a colección científica de la Universidad de Panamá

El espécimen fue incluido en abril de 2026 dentro de la colección científica de la casa de estudios superiores, fortaleciendo los esfuerzos de conservación y documentación de la biodiversidad panameña.

Ciudad de Panamá/La colección de entomología de la Universidad de Panamá incorporó recientemente un ejemplar de Lissocampsomeris bribri, una especie de avispa descubierta en noviembre de 1994 en el Jardín Botánico Summit y que, hasta la fecha, es considerada única en el mundo.

El espécimen fue incluido en abril de 2026 dentro de la colección científica de la casa de estudios superiores, fortaleciendo los esfuerzos de conservación y documentación de la biodiversidad panameña.

La especie fue descrita por el investigador Luis Damián Ramírez a partir de un único ejemplar hembra. Hasta ahora, el macho de esta avispa continúa siendo un misterio para la ciencia, ya que no ha sido encontrado ni identificado.

El nombre específico bribri fue escogido en honor al pueblo indígena Bribri, asentado en la zona fronteriza de la provincia de Bocas del Toro, como reconocimiento a su vínculo histórico con los ecosistemas donde habita esta especie.

La muestra fue donada originalmente por Yostin Añino Ramos, profesor del Departamento de Fisiología y Comportamiento Animal, al Museo de Invertebrados de la Universidad de Panamá (MIUP), donde ahora forma parte de los registros científicos de referencia.

Este insecto pertenece a la familia Scoliidae, conocidas comúnmente como avispas gigantes o avispas mamut. Su hallazgo y descripción fueron publicados en la revista científica Neotropical Biology and Conservation por la investigadora Ramírez-Guillén y un equipo de colaboradores, contribuyendo a elevar a 72 el número de especies conocidas de este grupo en el continente americano.

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Los especialistas destacan que las avispas de la familia Scoliidae desempeñan un papel ecológico fundamental, ya que actúan como parasitoides de larvas de escarabajos, ayudando de manera natural a regular sus poblaciones y contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas.

Los autores del descubrimiento señalaron que la fauna de Scoliidae en América Central y Sudamérica aún requiere amplios estudios y revisiones taxonómicas. En ese sentido, subrayaron que hallazgos como el de Lissocampsomeris bribrievidencian la riqueza biológica de las selvas húmedas de la región y la necesidad de continuar explorando estos ecosistemas para conocer mejor su biodiversidad.

La incorporación de este ejemplar a la colección científica de la Universidad de Panamá representa un paso importante para la investigación entomológica del país y resalta el potencial que aún tienen los bosques tropicales panameños para albergar especies desconocidas para la ciencia.