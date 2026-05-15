Global Big Day Panamá 2026: unas 790 especies de aves fueron registradas durante el evento

La jornada global de observación de aves es organizada anualmente por el Cornell Lab of Ornithology a través de la plataforma eBird y su aplicación Merlin Bird ID.

Panamá/Más de 8,500 voluntarios se movilizaron en Panamá para participar en el Global Big Day 2026, considerado el conteo de aves más grande del mundo, una jornada que permitió al país registrar 790 especies en apenas 24 horas y destacar entre las principales naciones participantes.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) reconoció la participación de colaboradores, estudiantes, grupos ambientales, organizaciones comunitarias, aliados estratégicos y ciudadanos que contribuyeron al desarrollo de esta actividad internacional realizada el pasado 9 de mayo.

La jornada global de observación de aves es organizada anualmente por el Cornell Lab of Ornithology a través de la plataforma eBird y su aplicación Merlin Bird ID.

De acuerdo con MiAmbiente, Panamá logró sobresalir a nivel mundial gracias a la cantidad de especies avistadas durante el evento, consolidándose como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta.

El acto de reconocimiento reunió a más de 200 participantes, entre ellos equipos de observadores de aves o “bird watchers” que ocuparon los primeros lugares en cantidad de especies registradas, como Eufonias Team, Canopy Family, Birding Guides Tranquilo Bay Team, UNACHI Bird, The Tanagers Team, Instituto Forestal Agropecuario de Darién, Los Cholos Birders, Fundación Somos Selva, Team Adopta Bosque Panamá y ABIOPA OBC.

También fueron reconocidos colegios, grupos scouts, funcionarios y guardaparques de MiAmbiente.

Nicolette Ávila, voluntaria de Coclé y médico veterinaria, destacó la importancia de la conservación ambiental tras su experiencia durante la jornada.

Mi jornada se desarrolló principalmente en paisajes agrícolas y costeros de la provincia de Coclé, específicamente en los distritos de Aguadulce, Penonomé y Antón. Fue justamente en estos paisajes productivos donde logramos registrar una enorme diversidad de aves, demostrando la estrecha relación entre nuestras actividades productivas y el ambiente y la necesidad de conservar la biodiversidad y la naturaleza en Panamá si queremos apostar realmente por un mejor futuro”, expresó.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, resaltó el alcance de los resultados obtenidos por el país.

Los resultados extraordinarios alcanzados por Panamá en el Global Big Day 2026 reflejan el compromiso colectivo de los panameños con la conservación de nuestra biodiversidad y demuestran que el trabajo en equipo genera un impacto positivo en la promoción ambiental y científica del país”, manifestó.

Navarro también aseguró que Panamá logró posicionarse entre los países más destacados de la jornada mundial. “Panamá tuvo el mejor resultado entre todos los países del mundo en la jornada del Global Big Day 2026, pues estuvimos en ‘Top 10’ de todas las listas y las métricas de eBird.org”, indicó.

El ministro agradeció además la participación ciudadana en el evento. “Yo quiero agradecer a cada una de las personas que fue a observar aves el sábado, y que ayudaron a colocar a Panamá en el número uno en base a nuestra población y territorio en todas las listas, estamos en la posición número uno en todo”, afirmó.

Navarro también destacó el impacto económico y turístico que representa la observación de aves para el país. “El posicionamiento de Panamá en esta actividad fortalece nuestra marca país y abre la puerta al desarrollo del ecoturismo sustentable y la creación de empleos bien remunerados a nivel nacional”, añadió.