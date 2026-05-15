Acodeco alerta a consumidores sobre publicidad engañosa en ofertas virales y vigila la calidad de los combustibles

El director de la Acodeco anunció que el dueño del local será sancionado.

Panamá/El director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi advirtió a la población sobre las promociones falsas y la publicidad engañosa, luego de la aglomeración de cientos de personas en un local comercial en la víaTransístmica atraídas por supuestas ofertas de televisores a bajo costo.

Señalamos y comenzamos a advertir desde hace como dos semanas que esa publicidad nos parecía irreal, pero hasta que no abra el comercio, como no era ningún negocio, nosotros no podemos actuar”, indicó.

La situación obligó a la intervención de unidades policiales para controlar a la multitud que se concentró en los alrededores del local, ubicado en la vía Transístmica, luego de que miles de personas acudieran motivadas por las promociones.

Abadi detalló que, durante la inspección, encontraron múltiples irregularidades dentro del establecimiento.

Nos encontramos primero con que nada más tenía una cantidad muy moderada del producto que iba a ofrecer en el descuento; obviamente, no iba a satisfacer la necesidad ni siquiera de las primeras seis personas que habían en la fila”, afirmó.

También señaló que el comercio no contaba con medidas de seguridad adecuadas y presentaba incumplimientos relacionados con el aviso de operaciones y la exhibición de precios.

“Nos encontramos también con que el aviso de operaciones no cumplía”, expresó el funcionario. Según explicó, “la publicidad ofertaba que iban a tener un televisor de 75 pulgadas en 99 dólares con impuestos ya incluidos y de todas las marcas, con lo cual creó esta efervescencia”, manifestó.

El director de la Acodeco aseguró que el comercio será sancionado.

Va a ser sancionado el comercio (...) porque esto es un abuso a la confianza del consumidor y obviamente vulnera todos sus derechos”, sostuvo.

Abadi también hizo un llamado a los consumidores a analizar las ofertas demasiado atractivas y verificar las condiciones de las promociones antes de realizar compras. “Los consumidores tienen que saber que hay publicidades que son totalmente engañosas y muy buenas para ser ciertas”, advirtió. Añadió que los comercios deben informar claramente la cantidad de productos disponibles, las fechas y las condiciones de venta. “El consumidor tiene que estar informado y el consumidor tiene que hacer una evaluación”, agregó.

El funcionario también alertó sobre el impacto de las estrategias de mercadeo digital y el consumo impulsivo. “Hay depredadores comerciales (...) no solamente físicos, como fue en esta tienda, sino también digitales, que son peores”, señaló.

Alza del combustible y la propina

Durante la entrevista, Abadi también se refirió al reciente aumento en el precio de los combustibles y explicó que la entidad mantiene inspecciones en estaciones de gasolina para verificar el cumplimiento de las normas.

“Fue anunciado el miércoles el alza de 9 centavos en 91, 95 y 5 centavos en el diésel”, indicó. El funcionario explicó que algunas estaciones podrían incurrir en prácticas de acaparamiento antes de que entren en vigencia los nuevos precios.

“Estaciones que dicen desde el día anterior o dos días antes que ya no tienen combustible de 95, 91”, comentó.

Ante esto, pidió apoyo a la ciudadanía para denunciar posibles irregularidades.

Hemos llamado y apelado a los ciudadanos que tomen un video, vean el lugar, nos digan, nos avisen dónde está sucediendo para nosotros ir a investigarlo”, expresó.

Abadi también reiteró que las propinas en restaurantes son completamente opcionales y que ningún establecimiento puede obligar a los clientes a pagarlas. “La propina es voluntaria. Nadie puede obligar a un panameño que va a un restaurante o que presta un servicio a dar propina”, afirmó.

Asimismo, recomendó a los consumidores revisar siempre la factura fiscal para evitar cobros indebidos. “Siempre vigilar y exigir su factura fiscal”, recordó.

La Acodeco también informó que mantiene monitoreo sobre el posible incremento de precios en productos alimenticios y de aseo, especialmente en áreas alejadas de la capital, debido al aumento en los costos de transporte.