Acodeco detecta presuntas irregularidades en almacén recién inaugurado

Ciudad de Panamá/Funcionarios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia realizaron una verificación en el almacén Wow Depot, inaugurado recientemente, donde detectaron posibles incumplimientos a las normas de protección al consumidor.

Durante la diligencia, el equipo de verificadores y de relaciones públicas, encabezado por el administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, levantó un acta por presunta publicidad engañosa. Además, se detectaron artículos vencidos y productos sin el respectivo precio a la vista, incumpliendo disposiciones establecidas en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

🔗También puedes leer: ¿Cuándo aplica el descuento a jubilados en Panamá? Esto dice la Acodeco

La inspección se realizó como parte de las acciones permanentes de vigilancia y verificación que desarrolla la institución para garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y asegurar que los agentes económicos brinden información clara y veraz a los compradores.

La Acodeco recordó a los comercios que están obligados a colocar los precios visibles en los productos, retirar mercancía vencida y cumplir con toda publicidad ofrecida al consumidor, evitando prácticas que puedan inducir a error o confusión.

La entidad reiteró que continuará realizando operativos de fiscalización en distintos establecimientos comerciales del país para velar por los derechos de los consumidores.