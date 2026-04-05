Productos vencidos, deteriorados y a doble precio: Acodeco descubre más de 23 mil anomalías en comercios del país

Además de las condiciones físicas de los productos, la entidad identificó fallas en la transparencia de precios y el uso de recursos subsidiados.

Durante el primer bimestre de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó más 23 mil anomalías en la comercialización de productos a nivel nacional. Las verificaciones, realizadas entre enero y febrero, revelan que la principal irregularidad en el mercado panameño sigue siendo la permanencia de productos vencidos en los anaqueles.

De acuerdo con el informe estadístico de la institución, se retiraron 20,487 productos vencidos que estaban a disposición del público. A esta cifra se suman 890 comestibles deteriorados y 627 productos sin fecha de vencimiento, factores que inciden directamente en la calidad y seguridad de los bienes que recibe el consumidor.

Hallazgos en verificaciones y cumplimiento de normas

Además de las condiciones físicas de los productos, la entidad identificó fallas en la transparencia de precios y el uso de recursos subsidiados. Entre las irregularidades más destacadas se encuentran:

Falta de precios a la vista: 1,131 casos registrados.

1,131 casos registrados. Doble precio y fechas irregulares: 142 casos de doble precio, 87 productos con doble fecha de expiración y 28 con fechas de caducidad no claras.

142 casos de doble precio, 87 productos con doble fecha de expiración y 28 con fechas de caducidad no claras. Gas subsidiado: 11 casos detectados de uso indebido del cilindro de gas de 25 libras.

Incumplimiento de beneficios sociales

Las inspecciones también monitorearon el cumplimiento de las leyes de protección social. Bajo la Ley 6 de 1987, se detectaron 17 agentes económicos que no aplicaban los descuentos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, mientras que 15 establecimientos carecían de la señalización obligatoria. Asimismo, se registraron 11 incumplimientos a la Ley 134 de 2013, referente a la visibilidad de los beneficios para personas con discapacidad.

Estadísticas regionales de productos vencidos

El informe detalla que la presencia de productos vencidos varía significativamente entre las provincias, siendo Los Santos y Bocas del Toro las regiones con mayor volumen de decomisos.

Los productos vencidos detectados se detalla el siguiente desglose por provincias y regiones: