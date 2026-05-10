¿Cuándo aplica el descuento a jubilados en Panamá? Esto dice la Acodeco

La institución reiteró el llamado a consumidores y comercios a conocer y respetar la normativa para evitar irregularidades.

¿Sabe usted cómo y cuándo aplica el descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en restaurantes y establecimientos de comida rápida en Panamá? La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), aclaró las disposiciones vigentes contempladas en la Ley 6 de 1987, luego de las constantes dudas y consultas relacionadas con este beneficio en comercios de expendio de alimentos.

La entidad recordó que los beneficiarios tienen derecho a un 25% de descuento sobre el consumo individual de alimentos en restaurantes, siempre que los productos adquiridos sean exclusivamente para su consumo personal. Además, reiteró que este beneficio no es transferible ni puede aplicarse sobre el total de la cuenta, aunque el jubilado sea quien efectúe el pago.

Según explicó la Acodeco, el descuento también debe incluir entradas, bebidas y postres cuando estos sean adquiridos junto con el plato fuerte del beneficiario. Sin embargo, si las bebidas o postres se compran por separado, el establecimiento no está obligado a aplicar el beneficio.

Asimismo, aclaró que el descuento a jubilados no aplica para pedidos a domicilio, pero sí en compras realizadas directamente en el local, aunque los alimentos sean para llevar.

En el caso de promociones y ofertas, la institución señaló que los beneficios no son acumulables, por lo que el consumidor deberá escoger entre el precio promocional o el descuento establecido por ley.

Para las franquicias de comida rápida nacionales e internacionales, el descuento vigente es del 15%, aunque mientras no acrediten oficialmente su condición de franquicia deberán aplicar el 25% correspondiente.

La Acodeco reiteró el llamado a consumidores y comercios a conocer y respetar la normativa para evitar irregularidades y garantizar el cumplimiento de los derechos de jubilados y pensionados.