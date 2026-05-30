Cruz Roja Panameña cierra su oficina en Metetí pero mantiene servicios humanitarios en Darién

La organización anunció el cierre de su sede en Metetí tras años de atención ininterrumpida a migrantes y comunidades locales en la provincia. Los servicios continuarán a través del Comité Local El Real de Santa María, operativo desde 1990.

La Cruz Roja Panameña informó que, a partir del 30 de mayo de 2026, cerrará su oficina administrativa en Metetí, provincia de Darién. Sin embargo, la organización aclaró que continuará brindando servicios humanitarios en la zona a través de su Comité Local El Real de Santa María, tal como lo ha hecho desde 1990.

Más de seis años de presencia en Darién

Desde 2019, la Cruz Roja Panameña ha trabajado de manera ininterrumpida en Darién respondiendo a la crisis migratoria. Durante este período, la organización brindó asistencia tanto a la población migrante como a las comunidades locales en áreas como:

Atención primaria en salud y salud materno infantil

Producción de agua segura y promoción de la higiene

Instalación de duchas y letrinas

Huertos comunitarios

Restablecimiento de contactos familiares

Adecuaciones con enfoque de protección en comunidades y en las estaciones temporales de recepción migratoria (ETRM)

Fortalecimiento de capacidades en comunidades de acogida

Los servicios no se interrumpen

A pesar del cierre administrativo, la Cruz Roja Panameña subrayó que su presencia humanitaria en la región se mantendrá activa. La organización agradeció el apoyo de autoridades, actores humanitarios, beneficiarios, comunidades de acogida y voluntarios que han sostenido estas acciones durante los últimos años.

Para mayor información: info@cruzroja.org.pa o al número 315-1388/89.