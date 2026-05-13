¡Prepare el bolsillo! Precios de la gasolina vuelven a subir, el galón de 95 octanos superará los $5

Con esta nueva alza en la gasolina de 95 octanos, el galón rebasa los 5 dólares, generando un fuerte impacto en el bolsillo de los panameños.

La Secretaría de Energía anunció un aumento en los precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir de este viernes 15 de mayo.

Según el ajuste oficial, la gasolina de 95 octanos registrará un incremento de 0.09 centavos, por lo que su precio quedará en 1.36 por litro. En tanto, la gasolina de 91 octanos subirá 0.09 centavos, situándose en 1.28 por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá un alza de 0.05 centavos, alcanzando un precio de 1.32 por litro.

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En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.36

B/.1.36 Gasolina de 91 octanos: B/.1.28

B/.1.28 Diésel: B/.1.32

El precio de los combustibles tendrá una variación dependiendo de la región: En Changuinola registra los precios más altos del país, con la gasolina de 95 octanos en B/.1.41, la de 91 octanos en B/.1.32 y el diésel en B/1.37 por litro.

Con esta nueva alza en la gasolina de 95 octanos, el galón rebasa los 5 dólares, generando un fuerte impacto en el bolsillo de los panameños.

Los precios están fijados en la Resolución del 13 de mayo del 2026, que faculta a la Secretaría Nacional de Energía a actualizar cada 14 días los precios de los combustibles, con base en las variaciones del mercado internacional, los costos de flete y los márgenes razonables de comercialización.

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 29 de mayo, cuando se realice la próxima actualización de precios.

La variación en el costo de los combustibles responde, en gran medida, al comportamiento del mercado internacional del petróleo, donde factores como la reducción de la oferta y la volatilidad geopolítica influyen directamente en los costos.