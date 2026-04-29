Panamá se prepara para la llegada de El Niño: menos lluvias y más calor en los próximos meses

El Instituto de Meteorología mantiene la vigilancia activa mientras se espera que la NOAA oficialice la declaratoria en breve. De concretarse, Panamá enfrentará un escenario marcado por temperaturas más altas, especialmente en el Pacífico y una reducción significativa de las lluvias.

Panamá/El fenómeno de El Niño ya no es una posibilidad lejana. Las autoridades panameñas lo siguen de cerca y, según los últimos reportes, su desarrollo alcanza un 85%, lo que prácticamente confirma su impacto en el país durante las próximas semanas.

El Instituto de Meteorología mantiene la vigilancia activa mientras se espera que la NOAA oficialice la declaratoria en breve. De concretarse, Panamá enfrentará un escenario marcado por temperaturas más altas, especialmente en el Pacífico y una reducción significativa de las lluvias.

Para el trimestre comprendido entre mayo y julio, los pronósticos apuntan a una disminución de las precipitaciones entre un 10% y un 20% en gran parte del territorio nacional. Las zonas más afectadas serían Chiriquí (en sus tierras bajas y medias), el sur de la comarca Ngäbe Buglé, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá Centro y Este, Colón, así como el suroeste del Darién.

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Este déficit de lluvias vendría acompañado de un aumento en la temperatura y en la sensación térmica. En algunos puntos del país, los termómetros podrían alcanzar los 40 grados, intensificando las condiciones de calor extremo.

La directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla, fue clara al referirse al panorama que se avecina: “Es un hecho que El Niño se va a manifestar en los próximos meses con un casi 85% de probabilidades en los meses de mayo, junio y julio”, mencionó. Añadió que la duración estimada del fenómeno podría extenderse hasta por 12 meses, aunque esto dependerá del monitoreo constante y de las actualizaciones internacionales.

En paralelo, el informe también trae un respiro en otro frente: la temporada de huracanes en el Atlántico se proyecta menos activa de lo habitual, lo que reduciría las probabilidades de impacto directo en Panamá.

No obstante, no todo será calor sofocante. Se prevé la presencia de vientos alisios con velocidades entre 7 y 10 kilómetros por hora, lo que podría generar condiciones más frescas en ciertos momentos y dar paso al conocido “veranillo de San Juan”.

Así, el país entra en una fase de expectativa y preparación ante un fenómeno climático que, aunque recurrente, vuelve a poner a prueba la capacidad de adaptación frente a un clima cada vez más variable.