Panamá respalda a Bahréin y aboga por mantener abierto el estrecho de Ormuz

Desde Panamá, el mensaje incluyó una condena directa a los ataques recientes contra el territorio del Bahréin, junto con un gesto diplomático que no es menor: solidaridad y condolencias por las víctimas. En un escenario donde cada pronunciamiento cuenta, el respaldo panameño se alinea con la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

Panamá/En medio de un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente, Panamá tomó posición este martes al expresar su respaldo a Bahréin y reiterar su apuesta por la estabilidad en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

La conversación telefónica entre el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, y su homólogo bahreiní, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, dejó claro que ambos países comparten preocupación por la seguridad regional, pero también una visión común sobre cómo enfrentarla: con apego al derecho internacional y evitando una mayor escalada.

Desde Panamá, el mensaje incluyó una condena directa a los ataques recientes contra el territorio del Bahréin, junto con un gesto diplomático que no es menor: solidaridad y condolencias por las víctimas. En un escenario donde cada pronunciamiento cuenta, el respaldo panameño se alinea con la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

Pero el foco no se quedó solo en la coyuntura. Ambos cancilleres pusieron sobre la mesa la importancia del Estrecho de Ormuz, una arteria clave por donde circula buena parte del comercio energético global. La coincidencia fue clara: mantener esta vía abierta y segura no es solo un asunto regional, sino un interés global que impacta directamente en los precios, el abastecimiento y la estabilidad económica de múltiples países.

La conversación también dejó ver una agenda bilateral que busca fortalecerse. Panamá mostró interés en ampliar su presencia en la región, particularmente en temas de seguridad marítima, mientras que ambas partes apuntaron a futuros encuentros, posiblemente en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Otro elemento que salió a relucir fue el reconocimiento panameño al apoyo brindado por Bahréin a ciudadanos y embarcaciones con bandera nacional, un detalle que refuerza la dimensión práctica de la relación más allá del discurso diplomático.

La llamada entre ambos canciller dejó un mensaje concreto: en tiempos de incertidumbre, incluso actores geográficamente distantes como Panamá y Bahréin buscan puntos de coincidencia para sostener principios básicos como la libre navegación, la cooperación y la estabilidad internacional.