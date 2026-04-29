China dice a EEUU que declaración de apoyo a Panamá por retención de buques es 'infundada'

Sobre la retención de buques con bandera panameña en puertos de China, dijo que se trata de un proceso que llevan a cabo las “autoridades competentes de la parte china realizan inspecciones normales de buques conforme a las leyes y regulaciones”.

Luego de que los gobiernos de Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago emitieran una declaración conjunta en la que expresaron su respaldo a la soberanía de Panamá, en medio de tensiones relacionadas con el comercio marítimo internacional, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, Lin Jian, reaccionó y aseguró que se trata de declaraciones “infundadas”.

En la declaración de apoyo, publicada este 28 de abril por la Oficina del Portavoz, los países firmantes advirtieron sobre lo que califican como una “presión económica selectiva” por parte de China, así como recientes acciones que habrían afectado a buques con bandera panameña.

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Según el documento, estas medidas se producen tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, y constituyen, según los firmantes, un intento de politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía de los países de la región.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores fue consultado este miércoles 29 de abril por la disputa entre Panamá y China en relación al fallo que declaró inconstitucional la concesión de los puertos de Cristóbal y Balboa, que eran operados por Panama Ports Company, filial de la empresa hongkonesa CK Hutchinson Holdings.

Jian afirmó en una conferencia de prensa que “esas declaraciones son completamente infundadas y distorsionan la realidad”.

Además, emitió una serie de cuestionamientos sobre Estados Unidos.

“¿Quién ocupaba durante mucho tiempo el Canal de Panamá, invadió armadamente Panamá y pisoteaba arbitrariamente su soberanía y dignidad? ¿Quién codicia el Canal de Panamá, pretende convertir en su propia zanja esta vía internacional que debería ser permanentemente neutral, y desprecia la soberanía de los países regionales? La respuesta es evidente por sí sola”, cuestionó Jian.

Agregó que, “quien ha politizado y convertido en cuestión de seguridad la cuestión de los puertos es Estados Unidos; quien actúa con hipocresía, difunde rumores y desprestigia por todas partes es también Estados Unidos”.

Sobre la retención de buques con bandera panameña en puertos de China, dijo que se trata de un proceso que llevan a cabo las “autoridades competentes de la parte china realizan inspecciones normales de buques conforme a las leyes y regulaciones”.

Precisamente, en la conferencia de prensa del pasado 9 de abril, el presidente José Raúl Mulino minimizó el tema de la retención de buques, y dijo que "no tienen que ver con retaliaciones políticas", sino que "a lo mejor, ellos quieren intensificar la revisión de los buques desde el punto de vista de seguridad marítima".

Por otro lado, respecto a la disputa legal que avanza en tribunales arbitrales, Lian remarcó que “la posición de la parte china sobre la cuestión de los puertos pertinentes de Panamá ha sido clara, y la parte china defenderá firmemente sus propios derechos e intereses legítimos”.

En relación a la declaración conjunta en la que Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago expresaron su apoyo a Panamá, Lian dijo: “aconsejamos a los países implicados que no se dejen engañar ni utilizar por fuerzas con intenciones ocultas”.

Los países también advirtieron que cualquier acción que socave la soberanía panameña representa una amenaza para toda la región, en un contexto donde el istmo mantiene un rol estratégico clave en el tránsito global de mercancías.

La declaración concluyó con un mensaje de respaldo directo al país: “Nos solidarizamos con Panamá”, reiterando además su compromiso con la paz, la seguridad y la cooperación hemisférica frente a posibles amenazas.

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