Martínez-Acha exige respeto a la soberanía por aumento en inspecciones a buques con bandera panameña en puertos chinos

Panamá solicitó a China y a la comunidad internacional respetar su soberanía jurídica , tal como el país centroamericano asegura respetar la de otras naciones.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, respondió a los cuestionamientos sobre la retención de buques con banderas panameñas en los puertos de China, señalando que hay un incremento inusual en la inspección de buques con bandera panameña en sus terminales portuarias, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión a Panamá Ports Company.

Durante declaraciones ofrecidas en Paraguay, el diplomático explicó que la situación se produce luego de que el gobierno panameño acatara la sentencia judicial emitida en febrero de este año.

“En un país democrático, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia tiene que ser acatada”, afirmó, al subrayar que el proceso legal se inició antes de la actual administración y que la decisión responde al respeto del orden jurídico interno.

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Martínez-Acha indicó que, tras el fallo, se ha registrado un aumento en las inspecciones y detenciones de embarcaciones panameñas, particularmente al comparar cifras de marzo de 2026 con períodos anteriores.

Ante este escenario, Panamá solicitó a China y a la comunidad internacional respetar su soberanía jurídica, tal como el país centroamericano asegura respetar la de otras naciones.

Panamá es un país que conecta al mundo y respeta la soberanía de todos. Solo pedimos el mismo trato”, sostuvo.

Paraguay respalda a Panamá

Por su parte, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, expresó un respaldo firme a Panamá y calificó la situación como una afectación a la libertad del comercio y la navegación internacional.

“Interrumpir la libre navegación y el comercio no es el camino adecuado en un mundo que necesita mayor integración y facilitación logística”, afirmó.

El diplomático advirtió que este tipo de medidas puede tener impactos globales, incluso en países como Paraguay, que dependen del comercio internacional pese a no mantener relaciones diplomáticas con China.

Impacto en el comercio global

Ambos cancilleres coincidieron en la importancia de garantizar el libre tránsito marítimo, clave para el comercio internacional, y destacaron el rol estratégico de Panamá como eje logístico mundial, especialmente por el canal de Panamá.

Paraguay reiteró su apoyo a las gestiones panameñas y defendió la necesidad de preservar las reglas del comercio global, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.