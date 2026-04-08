Panamá y Paraguay fortalecen cooperación bilateral en comercio, seguridad y cultura

Ambos países coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación técnica en los sectores agrícola y ganadero, destacando la complementariedad entre las economías: Paraguay como potencia agroproductora y Panamá como plataforma logística regional.

Los gobiernos de Panamá y Paraguay reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en áreas clave como comercio, seguridad, agricultura y cultura, durante una reunión oficial entre sus cancilleres.

El encuentro se dio en el marco de la visita del ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, a Paraguay, donde junto a su homólogo destacaron los lazos históricos de amistad y revisaron la agenda común entre ambas naciones.

Ambos países coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación técnica en los sectores agrícola y ganadero, destacando la complementariedad entre las economías: Paraguay como potencia agroproductora y Panamá como plataforma logística regional.

Asimismo, resaltaron los avances en el intercambio comercial bilateral y la importancia de facilitar el acceso a mercados, diversificar exportaciones y promover inversiones recíprocas.

En este contexto, subrayaron la participación de Paraguay en Expocomer 2026 y el papel estratégico de Panamá como hub para el comercio internacional.

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Panamá avanza hacia el Mercosur

Uno de los puntos destacados fue el respaldo de Paraguay al proceso mediante el cual Panamá adquiere la condición de Estado Asociado del Mercosur.

Este avance permitirá a Panamá integrarse más activamente en el bloque regional y facilitar su participación en espacios comerciales, fortaleciendo así su inserción internacional.

Cooperación en seguridad y lucha contra el crimen

En materia de seguridad, ambos países reiteraron su compromiso de combatir el crimen organizado transnacional, incluyendo el narcotráfico y el lavado de activos.

Acordaron reforzar el intercambio de información de inteligencia, la capacitación y la asistencia técnica, con el objetivo de enfrentar amenazas comunes de manera coordinada.

Cultura, educación y conectividad

En el ámbito cultural, Panamá compartirá experiencias en economía creativa y turismo cultural, alineadas con estándares de la Unesco, con miras a fortalecer el patrimonio y el desarrollo económico.

También se acordó impulsar programas de intercambio académico entre academias diplomáticas de ambos países, enfocados en la formación de funcionarios y el desarrollo de la diplomacia económica y digital.

Además, destacaron la conectividad aérea como un pilar para fortalecer el turismo y los vínculos comerciales.

Apoyo regional y multilateral

Paraguay expresó su respaldo a Panamá como sede de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 2026, evento que coincidirá con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826.

Ambos países reiteraron su intención de seguir consolidando una relación basada en la cooperación, el desarrollo sostenible y la integración regional, con miras a generar mayores oportunidades económicas y fortalecer la estabilidad en la región.