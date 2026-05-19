Hombre muere tras ataque a tiros en la vía Ricardo J. Alfaro; sicarios en motocicleta habrían huido del lugar

La calle fue cerrada con dirección a San Miguelito, lo que ha generado un enorme tráfico vehicular.

Un nuevo homicidio se registró la tarde de este martes 19 de mayo, cuando un hombre a bordo de su vehículo fue víctima de un ataque a tiros en plena vía Ricardo J. Alfaro, cerca del sector de Villas de la Fuente, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima viajaba a bordo de su automóvil cuando fue interceptada por dos personas que se movilizaban en una motocicleta y que presuntamente lo venían siguiendo. Los atacantes habrían efectuado varios disparos contra el conductor y posteriormente se dieron a la fuga.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado al Hospital San Miguel Arcángel, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El hecho se suma a los recientes episodios de violencia registrados en el país y ocurre en medio del aumento de homicidios reportados durante las últimas semanas.

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Funcionarios del Ministerio Público y unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes, realizar el levantamiento de evidencias y establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen.

Las autoridades también buscan determinar la identidad de los responsables y el posible móvil del homicidio.

De acuerdo con vocero de la Policía Nacional, la víctima pertenece a un grupo delictivo del sector de Santa María en Betania. El mismo tendría un gran prontuario policial.

La calle fue cerrada con dirección a San Miguelito, lo que ha generado un enorme tráfico vehicular.

Información de Luis Jiménez