Más de B/.6 millones serán destinados a turismo, carreteras y mantenimiento de Atlapa

Los recursos incluyen además la compra de materiales para el mantenimiento del Sendero Playa Wizard , en Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, así como trabajos de mantenimiento en instalaciones y equipos del Centro de Convenciones de Chitré, cuya administración fue otorgada a la ATP.

El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario por B/.6,307,668.80 a favor de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), recursos que serán destinados al desarrollo de 10 proyectos, así como al mantenimiento de infraestructura turística y compromisos adquiridos por la entidad.

La medida quedó establecida mediante la Resolución N.°48-26, que autoriza la incorporación de estos fondos al presupuesto de funcionamiento e inversión de la ATP.

Entre las obras contempladas figura el estudio, diseño, rehabilitación y mantenimiento de la vía Cuango–Santa Isabel, ubicada en el distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, una ruta vinculada al desarrollo turístico del área.

También se aprobó la construcción de facilidades sanitarias en Playa Blanca, en la comunidad de La Miel, Puerto Obaldía, dentro de la Comarca Guna Yala.

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Los recursos incluyen además la compra de materiales para el mantenimiento del Sendero Playa Wizard, en Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, así como trabajos de mantenimiento en instalaciones y equipos del Centro de Convenciones de Chitré, cuya administración fue otorgada a la ATP.

Parte del crédito será utilizado para cumplir compromisos económicos pendientes con distintas entidades y empresas, entre ellas pagos a SMG Latin America LLC, correspondientes a compromisos adquiridos en 2025; Alas Global Tour, vinculados a acciones de reactivación económica en Bocas del Toro; y aportes al Patronato para la Conservación de las Expresiones Dancísticas Tradicionales de La Villa de Los Santos.

Además, se incluyen desembolsos pendientes relacionados con actividades que beneficiaron al sector turístico en Bocas del Toro, incluyendo hoteles, restaurantes y microempresarios, así como pagos a líneas de cruceros establecidos en el Decreto Ejecutivo N.°35 del 12 de junio de 2019 y sus modificaciones.

Otro de los componentes del financiamiento será el mantenimiento de infraestructura, maquinaria y equipos del Centro de Convenciones ATLAPA, una de las principales instalaciones para eventos y congresos del país.

Según el documento aprobado, el financiamiento provendrá de saldos en caja y bancos depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Al 31 de diciembre de 2025, estos recursos ascendían a B/.11.9 millones, mientras que la conciliación bancaria al 31 de marzo de 2026 reflejaba B/.9.95 millones disponibles.