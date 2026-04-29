Administrador del Canal advierte que efectos del fenómeno de El Niño definirán operación de la vía interoceánica

Panamá/El canal de Panamá se mantiene en alerta frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, en un contexto donde el agua no solo define su operatividad, sino también su futuro.

Aunque por ahora los niveles de los lagos se mantienen en su punto más alto y permiten el tránsito regular de buques, la preocupación se centra en lo que pueda ocurrir en los próximos meses si cambian las condiciones climáticas.

El administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez, explicó que el monitoreo es constante, debido a la dependencia directa que tiene el Canal de las lluvias.

“El caso del fenómeno del Niño es algo que seguimos monitoreando día a día. El tema hídrico, el tema de temperatura, el tema de condiciones ambientales, nosotros dependemos de las lluvias, y para poder estar seguros de que vamos a disponer de las lluvias o que no vamos a disponer de ellas, entonces tenemos que hacer el seguimiento permanente de ese tema”, indicó.

En medio de ese seguimiento, la situación actual ofrece cierto margen de estabilidad. Los lagos que alimentan el sistema se encuentran en niveles óptimos, lo que ha permitido mantener la operación sin restricciones significativas.

Aun así, Vásquez advirtió que el comportamiento reciente del clima no debe generar confianza excesiva. “Desde el punto de vista operativo, el Canal de Panamá está operando prácticamente a la mayor capacidad de sus lagos. Hemos tenido una estación seca que no fue tan seca, pero lo que hoy recibimos mañana nos lo cobra la naturaleza”.

Las declaraciones se dieron durante la conmemoración de los 25 años de la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica, un espacio que reúne esfuerzos para proteger el sistema natural que sostiene la operación del Canal.

En ese escenario, el administrador recordó que la sostenibilidad de la vía interoceánica depende directamente del estado de la cuenca, un entorno que muchas veces pasa desapercibido para la población.

“La cuenca hidrográfica es tan importante que nosotros tomamos agua todos los días y no nos damos cuenta cuán importante la cuenca es. La sencilla actividad que se desarrolla en la cuenca, el crecimiento humano que hay en la cuenca, las familias que han mejorado por sí mismas con ayudas para poder producir café, miel, culantro, otros productos, ellos son héroes”, expresó.

Aunque el estado actual de la cuenca se considera estable y saludable, las autoridades coinciden en que los desafíos persisten. La presión del crecimiento humano, la contaminación y los efectos del cambio climático obligan a mantener una vigilancia constante.

Por ahora, el Canal opera con normalidad, pero con la mirada puesta en el clima, consciente de que cualquier variación en las lluvias puede traducirse en ajustes en su funcionamiento.

Con información de Jorge Quirós.