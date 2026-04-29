Acodeco recupera más de $105 mil en cobros coactivos durante el primer trimestre de 2026

Según explicó Acodeco, una vez vencido este término sin pago, y estando la resolución en firme, la misma adquiere mérito ejecutivo, lo que permite al Juzgado Ejecutor iniciar el proceso, al tratarse de una obligación clara, exigible y de plazo vencido, conforme al Código Procesal Civil.

Ciudad de Panamá/Una recuperación de $105,606.89 logró la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), a través de su Juzgado Ejecutor durante el primer trimestre de 2026.

El dinero corresponde a un proceso de cobro coactivo realizado a nivel nacional contra agentes económicos que incumplieron la Ley 45 de 2007.

La acción se fundamenta en el artículo 107 de la ley en mención, la cual faculta a la institución para iniciar procesos por cobro coactivo, cuando los sancionados no cancelan las multas dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la resolución en vía administrativa.

Según explicó Acodeco, una vez vencido este término sin pago, y estando la resolución en firme, la misma adquiere mérito ejecutivo, lo que permite al Juzgado Ejecutor iniciar el proceso, al tratarse de una obligación clara, exigible y de plazo vencido, conforme al Código Procesal Civil.

Posteriormente, como parte del procedimiento, se emite el Auto Ejecutivo que libra mandamiento de pago por el monto total adeudado, incluyendo gastos de ejecución. Asimismo, el juez ejecutor puede decretar medidas cautelares, evitando que los procesos resulten ilusorios.

Cuando las partes son notificadas y reciben respuestas positivas de las entidades oficiadas, se procede con la ejecución de las medidas, mediante embargo, garantizando así la efectividad del cobro.

Asimismo, la Acodeco indicó que, en los casos de incumplimiento de la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados y pensionados, las multas correspondientes se destinan al Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (Fejupen).

De igual forma, cuando se trata de infracciones a la Ley 134 de 2013, que establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, el 50% de los montos recaudados por las multas son destinados al Fondo Rotativo de Discapacidad.

La Acodeco reafirmó su compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa vigente, y de asegurar que las sanciones impuestas se hagan efectivas a favor del Tesoro Nacional.

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