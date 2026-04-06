Gobierno autoriza emisión de letras del Tesoro por hasta $50 millones

El monto indicativo no vinculante de la emisión será de hasta $50 millones de dólares, bajo la modalidad de instrumentos a descuento con cupón cero y un plazo de 12 meses.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Financiamiento Público, autorizó la emisión de Letras del Tesoro con vencimiento el 9 de abril de 2027, según lo establece la Resolución Ministerial No. DdFP-006-2026 del 30 de marzo de 2026, publicada en Gaceta Oficial.

De acuerdo con el documento, el monto indicativo no vinculante de la emisión será de hasta $50 millones de dólares, bajo la modalidad de instrumentos a descuento con cupón cero y un plazo de 12 meses. La fecha de liquidación fue fijada para el 10 de abril de 2026, mientras que el pago del capital se realizará en una sola exhibición al vencimiento.

La colocación se realizará mediante subasta americana o a precio múltiple, utilizando el sistema electrónico de la Bolsa Latinoamericana de Valores, con horario de presentación de ofertas entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m. El Banco Nacional de Panamá fungirá como agente de pago.

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Asimismo, la resolución establece la posibilidad de una colocación directa de hasta $40 millones de dólares destinada al pago de créditos reconocidos por intereses preferenciales, manteniendo condiciones similares en cuanto a plazo, cupón y fecha de vencimiento.

El documento detalla que estas emisiones forman parte de las facultades del Ministerio para gestionar el financiamiento interno y externo del Estado, conforme a la legislación vigente, incluyendo la Ley 97 de 1998 y normativas posteriores relacionadas con la deuda pública.

Las autoridades indicaron que esta medida busca garantizar condiciones favorables en el mercado de capitales doméstico, así como optimizar la administración de la deuda pública del país. La resolución entrará en vigor a partir de su promulgación.