Panamá adjudica más de $200 millones en Letras del Tesoro ante fuerte demanda del mercado

En cuanto a la composición de las propuestas, se presentaron 65 ofertas competitivas por USD 216.8 millones, concentrando la mayor parte del interés de los inversionistas institucionales.

La República de Panamá adjudicó $204.7 millones en la primera subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia 2026, a un plazo de 12 meses, reflejando un fuerte apetito de los inversionistas por instrumentos de corto plazo y la confianza en los fundamentos macroeconómicos del país.

Del total adjudicado, $162.65 millones correspondieron a ofertas competitivas y no competitivas, $37.9 millones a pago de intereses preferenciales, y $4.15 millones a una segunda vuelta, según el resultado oficial de la subasta.

El precio de corte se ubicó en 95.52%, por encima del registrado en la subasta anterior, mientras que el rendimiento promedio ponderado fue de 4.53%, lo que representa una mejora de 33 puntos básicos en comparación con diciembre de 2025. A este nivel de corte, se adjudicó aproximadamente el 44.6% de las ofertas competitivas recibidas.

Te puede interesar: Mulino rechaza señalamientos de China contra Panamá tras fallo de la Corte sobre contrato portuario

La subasta tenía un monto indicativo inicial de $50 millones, pero recibió una demanda total de $364.2 millones, equivalente a más de siete veces el monto anunciado, lo que confirma la profundidad y dinamismo del mercado local de capitales.

En cuanto a la composición de las propuestas, se presentaron 65 ofertas competitivas por $216.8 millones, concentrando la mayor parte del interés de los inversionistas institucionales.

El elevado interés del mercado se dio en un contexto de condiciones financieras más favorables. En comparación con la subasta de diciembre de 2025, la tasa SOFR a 12 meses disminuyó 4 puntos básicos, el UST Bill de referencia retrocedió 27 puntos básicos, y el indicador de riesgo país EMBIG se redujo 9 puntos básicos, reflejando una percepción de riesgo más estable sobre la economía panameña.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, estos resultados refuerzan la estrategia de fortalecimiento del mercado local de capitales, respaldada por la evolución favorable de la economía, el aumento de la credibilidad de la política fiscal y el compromiso con la disciplina en la gestión de la deuda pública. Además, la operación contribuye a una reducción del saldo de la deuda pública por $105.7 millones.

El Ejecutivo agradeció la participación de los integrantes del Programa de Creadores de Mercado y la confianza de los inversionistas, reiterando que Panamá continúa avanzando en una estrategia de financiamiento responsable, orientada a cuidar el costo de la deuda y fortalecer la estabilidad económica del país.