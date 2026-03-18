Panamá y Costa Rica firman acuerdo para impulsar corredor ferroviario regional

El memorando también posiciona a Costa Rica como el primer socio regional en esta iniciativa, con miras a extender el corredor hacia otros países de Centroamérica, lo que podría significar, por primera vez, una integración ferroviaria en la región moderna.

Panamá y Costa Rica dieron un paso clave hacia la integración logística regional con la firma de un Memorando de Entendimiento en materia ferroviaria entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, que busca sentar las bases para la creación de un Corredor Logístico Ferroviario.

El acuerdo fue formalizado durante un acto encabezado por el canciller Javier Martínez Acha, junto al secretario de la SNDF, Henry Faarup, y el presidente del INCOFER, Álvaro Bermúdez. El documento establece un marco de cooperación técnica e institucional para compartir conocimientos, alinear estándares operativos y coordinar estudios de ingeniería.

Durante el acto, el canciller destacó que este proyecto representa una apuesta estratégica para transformar la geografía económica del país. “Tenemos la oportunidad de escribir nuestro propio capítulo ferroviario, reducir costos logísticos y aumentar la competitividad del Canal de Panamá”, afirmó.

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El secretario Faarup explicó que el plan maestro del proyecto inició en enero de 2025 y que, un año después, el Gabinete aprobó la contratación de AECOM USA, Inc. para la asesoría técnica y el estudio de factibilidad. Actualmente, se contempla un trazado preliminar de aproximadamente 475 kilómetros desde la ciudad de Panamá hasta Paso Canoas, con 14 estaciones proyectadas y una primera fase enfocada en el tramo Panamá Pacífico–Divisa.

Faarup subrayó que este acuerdo marca el inicio formal del denominado Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano. “No estamos construyendo un tren, sino la infraestructura de la próxima generación económica del país”, señaló.

El memorando también posiciona a Costa Rica como el primer socio regional en esta iniciativa, con miras a extender el corredor hacia otros países de Centroamérica, lo que podría significar, por primera vez, una integración ferroviaria en la región moderna.

Por su parte, Bermúdez destacó que el acuerdo permitirá desarrollar proyectos conjuntos con impacto en logística, turismo y dinamización económica, aprovechando nuevas tecnologías para fortalecer los sistemas ferroviarios de ambos países.

Las autoridades panameñas adelantaron que ya se iniciaron estudios socioeconómicos, evaluaciones de impacto ambiental y el diseño conceptual de un puente ferroviario sobre el Canal de Panamá. El proyecto, además, contempla estándares internacionales del Banco Mundial, la IFC y el Banco Europeo de Inversiones.

La iniciativa también incluye el desarrollo de infraestructura complementaria como fibra óptica, transmisión eléctrica, puertos secos y zonas francas, con el objetivo de convertir cada estación en un eje de desarrollo local que impulse empleo, comercio y nuevas economías regionales.