Casos de VIH aumentan en jóvenes en Panamá, advierten especialistas

Los nuevos diagnósticos se concentran ahora en personas a partir de los 20 años, lo que evidencia una mayor exposición de la población joven.

Ciudad de Panamá/Los casos de VIH continúan en aumento en Panamá, con un cambio preocupante en el perfil de edad de los nuevos diagnósticos, según alertó el director de la Fundación Probidsida, Orlando Quintero.

De acuerdo con el especialista, a diferencia de años anteriores, cuando la mayoría de los nuevos casos se detectaban en personas mayores de 30 años, actualmente la edad promedio ha disminuido significativamente.

Quintero explicó que los nuevos diagnósticos se concentran ahora en personas a partir de los 20 años, lo que evidencia una mayor exposición de la población joven.

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“Estamos hablando de 1,800 casos entre VIH y sida, que es demasiado. Igual la parte de la juventud, ese es el gran llamado y tenemos que hacer una acción fuerte, con el proyecto de juventud de la fundación sobre hacer ese llamado y crear conciencia de los riesgos en los jóvenes. Estamos hablando de 20 a 29 años, donde está el mayor número de nuevos casos de VIH”, señaló.

El especialista insistió en la importancia de que las personas con vida sexual activa se realicen pruebas de detección de manera periódica, con el fin de acceder a tratamientos oportunos, disponibles de forma gratuita en el sistema de salud pública.

Asimismo, reiteró que el virus no discrimina por edad ni sexo, por lo que subrayó la necesidad de promover conductas responsables y fortalecer las campañas de prevención dirigidas especialmente a la población joven.

Con información de Jorge Quirós