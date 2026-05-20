'Es importante decidir si somos canaleros o mineros': Exprocuradora Gómez tras propuesta de Torrijos sobre plebiscito

En Noticias AM, Gómez analizó el panorama político actual, el desgaste de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos movimientos políticos, en medio del anuncio de Torrijos de crear una nueva organización partidaria tras su ruptura con el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Ciudad de Panamá, Panamá/La exprocuradora general de la Nación y excandidata presidencial, Ana Matilde Gómez, consideró necesario abrir un debate nacional sobre el futuro político y económico del país, incluyendo la propuesta del expresidente Martín Torrijos de impulsar un plebiscito relacionado con el futuro minero de Panamá.

En Noticias AM, Gómez analizó el panorama político actual, el desgaste de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos movimientos políticos, en medio del anuncio de Torrijos de crear una nueva organización partidaria tras su ruptura con el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La también exdiputada sostuvo que la creación de nuevos colectivos políticos forma parte del pluralismo democrático y representa una oportunidad para replantear las prácticas tradicionales que, a su juicio, han debilitado la confianza ciudadana en los partidos.

“Los partidos políticos están siendo cooptados, secuestrados y dirigidos por unas cúpulas que no responden a sus bases. Eso es lo primero. Por lo tanto, en consecuencia a eso, tiene que haber en las filas de los partidos tradicionales mucha gente que se inscribió por la doctrina o que se inscribió por lo que decían los estatutos y está totalmente defraudada, está desgastada, desilusionada, incluso han ido renunciando, pero quieren participar políticamente y les gusta”, afirmó Gómez, quien señaló que muchas personas inscritas en partidos tradicionales se sienten defraudadas por las dirigencias actuales, aunque mantienen interés en participar en la vida política del país.

Nuevo partido y crisis de representación

La también autora de un libro sobre su trayectoria política y profesional indicó que el principal reto de cualquier nueva organización será diferenciarse de las prácticas tradicionales asociadas al clientelismo, la falta de fiscalización y la concentración de poder dentro de las cúpulas partidarias.

Sobre el movimiento político impulsado por Torrijos, Gómez señaló que el impacto dependerá de la capacidad que tenga para atraer a sectores desencantados y generar debates de fondo sobre los principales problemas nacionales.

También consideró que existe un desgaste evidente de los partidos tradicionales y una creciente demanda ciudadana por liderazgos con mayor credibilidad y capacidad de diálogo.

Plebiscito sobre minería “fortalece la democracia”

Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la propuesta de Torrijos de convocar un plebiscito sobre el futuro minero del país, planteamiento que ha generado reacciones encontradas en distintos sectores políticos y económicos. Gómez destacó la importancia de discutir mecanismos de democracia directa para temas de alto impacto nacional, como la minería y la protección de los recursos hídricos.

“Cuando una persona te habla de un plebiscito o de una consulta popular, te está hablando de más democracia. En un tema que nos impacta a todos, decidir si nosotros queremos la protección para siempre de todas nuestras fuentes hídricas, porque tenemos un norte como una estrategia país de nosotros qué somos, si canaleros o mineros, si nosotros realmente necesitamos tener el desarrollo de todos los anillos hidráulicos, las potabilizadoras, cuidar nuestra agua, porque eso es una crisis. El planteamiento es un debate que fortalece la democracia”, afirmó.

Agregó que "lo que está diciendo es que, aunque la democracia representativa dice que los que deciden son a los que nosotros escogimos, ya vimos lo que pasó en la asamblea con el contrato minero que ninguno lo había leído. Lo aprobaron sin leerlo. Entonces la pregunta es: ¿nos representan? Nos representaron".

La exprocuradora cuestionó además la actuación de la Asamblea Nacional durante la aprobación del contrato minero, al considerar que muchos diputados respaldaron el documento sin un análisis profundo de sus implicaciones legales y constitucionales: "Un tema tan fundamental, 25 violaciones a la Constitución y nadie pudo parar ese gol en la Asamblea. Entonces necesitamos espacios de democracia directa. Y un plebiscito, una consulta ciudadana, es una democracia directa"

Según indicó, la discusión sobre minería debe centrarse en definir el modelo de desarrollo que quiere Panamá y el papel estratégico del agua y los recursos naturales en el futuro del país. Gómez también hizo un llamado a fortalecer la participación ciudadana y elevar la calidad del debate político en Panamá.

Aseguró que la falta de espacios para el pensamiento crítico dentro de los partidos ha provocado frustración y apatía en sectores profesionales y académicos que podrían aportar al país desde la política. Finalmente, adelantó que actualmente se encuentra enfocada en promover espacios de formación, análisis y discusión sobre el sistema político panameño y la necesidad de impulsar cambios estructurales en la manera en que se ejerce la representación ciudadana.