Panamá y Estados Unidos revisan agenda de seguridad, economía y cooperación política en Washington

Durante la reunión se revisaron temas de la agenda bilateral, incluyendo cooperación en materia de seguridad y estrategias frente a amenazas transnacionales que afectan a la región.

Ciudad de panamá/El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo este martes una reunión de alto nivel en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Washington, donde ambas partes abordaron temas relacionados con cooperación política, seguridad regional y vínculos económicos entre los dos países.

El encuentro se desarrolló con funcionarios de la administración estadounidense vinculados a la planificación estratégica y asuntos económicos, en medio de un contexto regional marcado por desafíos migratorios, crimen transnacional y tensiones en materia de seguridad hemisférica.

Martínez Acha Vásquez fue recibido por Michael A. Needham, consejero y director de Planificación de Políticas Públicas del Departamento de Estado, así como por Caleb Orr.

De acuerdo con la información oficial, durante la reunión se revisaron temas de la agenda bilateral, incluyendo cooperación en materia de seguridad y estrategias frente a amenazas transnacionales que afectan a la región.

La visita del canciller panameño también incluyó reuniones con miembros del Congreso estadounidense. Entre los legisladores con quienes sostuvo encuentros figuran los senadores Bernie Moreno, Maria Cantwell y Jim Risch, además del representante Mario Díaz-Balart.

Como parte de la agenda en Washington, el ministro participó además en un conversatorio con empresarios estadounidenses organizado por el Meridian International Center. En esa actividad estuvo acompañado por el embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán.

La visita oficial continuará con la participación del canciller panameño en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, donde Panamá presentará los avances de organización de la 56 Asamblea General del organismo regional.

La Asamblea General de la OEA se realizará en Panamá entre el 22 y el 24 de junio próximos, en un escenario regional donde temas como migración, democracia y seguridad continúan ocupando un lugar central en la agenda continental.

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