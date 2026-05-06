Ministra Carles plantea en la OEA brechas entre crecimiento y desarrollo social

La ministra señaló además el interés de Panamá en ser sede de una próxima Reunión Ministerial de Desarrollo Social, con una agenda centrada en la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la protección social y la inclusión de poblaciones vulnerables.

El crecimiento económico en América Latina y el Caribe no está logrando, por sí solo, reducir las brechas sociales en la región. Así lo planteó la ministra de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles de Arango, durante su intervención en el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.

La funcionaria advirtió que, pese a los avances macroeconómicos en países como Panamá —donde el ingreso per cápita ronda los 19,000 dólares impulsado por sectores como el Canal, la logística y el turismo— persisten niveles importantes de desigualdad. Según señaló, alrededor del 20% de la población vive en condición de pobreza y cerca del 10% en pobreza extrema.

Carles de Arango sostuvo que cerrar esa brecha debe traducirse en oportunidades concretas para poblaciones vulnerables como la familia rural, la mujer indígena y los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral.

La ministra identificó tres prioridades para la región. La primera es reducir la distancia entre el crecimiento económico y el desarrollo real en los territorios. La segunda, fortalecer los sistemas de protección social frente a crisis económicas, sanitarias y climáticas cada vez más frecuentes, incluyendo inundaciones, sequías y otros eventos extremos que afectan con mayor intensidad a las poblaciones vulnerables.

En ese sentido, advirtió sobre los límites del enfoque asistencialista y llamó a avanzar hacia modelos que fortalezcan el capital humano y la autonomía de las personas.

La tercera prioridad, señaló, es el diseño de políticas sociales bajo un enfoque más integrado, que involucre a distintas instituciones del Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

“Debe abordarse desde un enfoque multidisciplinario, interinstitucional y articulado”, expresó la ministra, al advertir que el reto no es únicamente invertir más recursos, sino garantizar que estos lleguen de forma eficiente a quienes más lo necesitan.

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Carles de Arango también destacó la importancia de la cooperación regional para enfrentar desafíos comunes como la pobreza, la desigualdad, la migración y el cambio climático. En ese contexto, mencionó la colaboración entre Panamá y Perú en el desarrollo de herramientas como el Índice de Pobreza Multidimensional Indígena y el etiquetado presupuestario enfocado en niñez y adolescencia.

La ministra señaló además el interés de Panamá en ser sede de una próxima Reunión Ministerial de Desarrollo Social, con una agenda centrada en la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la protección social y la inclusión de poblaciones vulnerables.

El mensaje de Panamá en el foro hemisférico fue claro: el desafío no es solo crecer económicamente, sino lograr que ese crecimiento se traduzca en bienestar y oportunidades para toda la población.