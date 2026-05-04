Ministra de Desarrollo Social participará en foro de la OEA en Washington

Como parte de su agenda, la ministra intervendrá el martes 5 de mayo en el Foro sobre Desarrollo Social y Oportunidades en las Américas , espacio enfocado en promover iniciativas que reduzcan la desigualdad y amplíen el acceso a servicios básicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles de Arango, participará esta semana en el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos, que se celebrará en Washington, D.C., con el objetivo de intercambiar estrategias para fortalecer la inclusión y el crecimiento social en la región.

El encuentro reunirá a autoridades del hemisferio para debatir políticas públicas orientadas a enfrentar desafíos como la pobreza multidimensional, el desempleo y la exclusión social, temas prioritarios en la agenda regional.

Como parte de su agenda, la ministra intervendrá el martes 5 de mayo en el Foro sobre Desarrollo Social y Oportunidades en las Américas, espacio enfocado en promover iniciativas que reduzcan la desigualdad y amplíen el acceso a servicios básicos.

Antes de su viaje, Carles de Arango destacó que Panamá acude con el compromiso de compartir experiencias y construir soluciones conjuntas que coloquen a las personas en el centro del desarrollo. Además, subrayó la importancia de la articulación entre gobiernos, organismos internacionales y comunidades para lograr un desarrollo social sostenible.

Durante su participación, Panamá buscará exponer avances en programas sociales y explorar oportunidades de cooperación técnica con otros países del continente.

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral es uno de los principales órganos de la OEA dedicado a promover iniciativas en áreas como educación, empleo, equidad y bienestar social en los Estados miembros.