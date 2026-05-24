EEUU acusa a jefe de Hezbolá de querer sumir a Líbano 'en el caos'

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, "las amenazas de violencia y derrocamiento de Hezbolá no quedarán impunes. La era en la que un grupo terrorista mantenía a todo un país como rehén está llegando a su fin".

Nueva Delhi, India/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Hezbolá el domingo, en un comunicado, de intentar sumir al Líbano "de nuevo en el caos".

Tras denunciar lo que calificó de "campaña deliberada para desestabilizar el país y mantener su control del poder", Rubio afirmó en una nota de prensa que el movimiento está "intentando activamente sumir al Líbano de nuevo en el caos y la destrucción".

"Estados Unidos condena en los términos más enérgicos posibles el irresponsable llamado de Hezbolá al derrocamiento del gobierno libanés elegido democráticamente", añadió.

Anteriormente, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, había declarado en un discurso que la ofensiva contra la empresa Al-Qard al-Hassan representaba "un ataque contra cientos de miles de personas pobres y de bajos ingresos".

"El pueblo tiene derecho a salir a las calles, derrocar al gobierno y resistir este proyecto israelí-estadounidense con todas sus fuerzas", afirmó.

Al-Qard al-Hassan es uno de los instrumentos del poder financiero del grupo proiraní y ha sido blanco de ataques aéreos israelíes y está sujeto a sanciones estadounidenses.

Qassem volvió a instar al gobierno libanés a abandonar las negociaciones directas con Israel, cuya cuarta ronda está prevista para el 2 y 3 de junio en Washington, considerándolas una "ganancia sin concesiones para Israel", y reafirmó la negativa de Hezbolá a desarmarse.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, "las amenazas de violencia y derrocamiento de Hezbolá no quedarán impunes. La era en la que un grupo terrorista mantenía a todo un país como rehén está llegando a su fin".

A pesar del alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril y que recientemente se prorrogó durante varias semanas, Israel continúa operando contra lo que describe como objetivos del grupo proiraní Hezbolá en Líbano, mientras que Hezbolá prosigue sus ataques contra objetivos israelíes en el sur del país.