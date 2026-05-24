Un tiburón mata a un hombre en el noreste de Australia

El suceso se produjo una semana después de otro ataque de tiburón en Australia Occidental.

Sídney, Australia/Un hombre murió tras el ataque de un tiburón en el norte del estado de Queensland, en el noreste de Australia, informó la policía el domingo.

El hombre, de 39 años, murió a causa de sus heridas en un embarcadero, después de que lo sacaran del agua tras el ataque ocurrido en Kennedy Shoal, indicó la policía de Queensland en un comunicado.

Según la fuente, los servicios de emergencia recibieron una llamada para que acudieran al embarcadero de Hull River Heads poco antes de las 12H00 del mediodía (02H00 GMT).

"Sacaron al hombre del agua", pero este "murió por sus heridas", señala el comunicado.

El embarcadero de Hull River Heads se encuentra a 160 kilómetros al sur de la turística ciudad de Cairns.

El suceso se produjo una semana después de otro ataque de tiburón en Australia Occidental.