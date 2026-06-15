Banco de Japón prepara un alza histórica de tipos de interés, la más alta desde 1995

Se prevé que el banco central de la cuarta economía más grande del mundo suba su tasa de referencia por primera vez desde diciembre hasta el 1,0%.

Se espera que el Banco de Japón suba los tipos de interés el martes a su nivel más alto en 31 años, en su lucha contra la inflación provocada por la guerra en Oriente Medio, incluso después de que Washington y Teherán llegaran a un acuerdo de paz.

Se prevé que el banco central de la cuarta economía más grande del mundo suba su tasa de referencia por primera vez desde diciembre hasta el 1,0%, el nivel más alto desde 1995.

La decisión, que se espera que se anuncie alrededor de las 03:00 GMT, se producirá después de que el Banco Central Europeo y el Banco de Indonesia anunciaran subidas la semana pasada.

Japón dependía de Oriente Medio para alrededor del 90% de su suministro de crudo antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero.

Sus problemas se han visto agravados por la caída del yen, provocada por el aumento de los precios del petróleo y la diferencia entre los tipos de interés estadounidenses y japoneses.

Con la inflación de Estados Unidos en su nivel más alto en tres años, crecen las expectativas de que la Reserva Federal siga el ejemplo.

También se prevé que los responsables del Banco de la Reserva de Australia y del Banco de Inglaterra mantengan sus tipos de interés sin cambios cuando tomen una decisión en los próximos días.

El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, tiene previsto dirigirse a los medios de comunicación el martes por la tarde tras la decisión sobre los tipos, en sustitución del gobernador Kazuo Ueda, quien se encuentra hospitalizado.