Netanyahu afirma que se presentará a las próximas elecciones israelíes

Jerusalén, Indefinido/El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que prevé presentarse a las elecciones que se celebrarán este año, pese a las críticas que enfrenta por su gestión de la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias.

"Voy a presentarme a las elecciones y pretendo ganar", dijo el veterano líder, en una rueda de prensa retransmitida por televisión, en sus primeras declaraciones desde que Washington y Teherán anunciaran que habían llegado a un acuerdo marco para poner fin a la guerra.

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