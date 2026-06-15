El cacique Raoni, de nuevo en cuidados intensivos y en estado ‘grave’ en Brasil

Raoni se ha mantenido activo, aunque visiblemente debilitado en los últimos meses.

El cacique Raoni Metuktire, líder indígena brasileño y uno de los defensores más emblemáticos de la Amazonía, fue nuevamente internado en una unidad de cuidados intensivos al presentar un cuadro de salud "grave", informaron sus médicos este lunes.

El nonagenario fue llevado la tarde del domingo al Hospital Dois Pinheiros, en la ciudad brasileña de Sinop (centro-oeste), de donde había salido el 25 de mayo. Presentaba vómitos, dolor abdominal y expectoración con sangre.

"El paciente se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos bajo vigilancia continua", declaró el centro médico en un comunicado.

"El estado de salud es considerado grave", añadió.

El líder del pueblo kayapó ha realizado giras por todo el planeta para defender la selva amazónica y a las comunidades tradicionales ante jefes de Estado, papas y monarcas.

"En este momento está inestable y lúcido", detalló a la AFP su nieto Beptuk Metuktire, quien regresaba a Brasil de un viaje al exterior "por causa del abuelo".

El sucesor de Raoni, Megaron Txucarramãe, y otros líderes indígenas interrumpieron una gira en Europa organizada por Greenpeace Brasil para denunciar la minería ilegal en sus tierras, dijo a la AFP Danicley de Aguiar, coordinador para Pueblos Indígenas de la ONG.

Los líderes vuelven este lunes del viaje, que estaba previsto hasta el 18 de junio, para permanecer junto a Raoni.

Sus familiares discutirán el martes los pasos a seguir en caso de que su cuadro de salud empeore, dijo a la AFP Roiti Metuktire, coordinador de Gestión Territorial del Instituto Raoni.

El cacique, de 94 años según los médicos, había pasado varios días en el hospital en mayo: primero para tratar una hernia y luego tras ser diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y problemas cardíacos.

"Los exámenes iniciales identificaron alteraciones de la función renal y marcadores compatibles con un proceso infeccioso grave. La principal hipótesis diagnóstica es sepsis de origen pulmonar secundaria a neumonía por broncoaspiración", según la nota.

Raoni se ha mantenido activo, aunque visiblemente debilitado en los últimos meses. En abril participó en el Campamento Tierra Libre, la mayor concentración anual de pueblos indígenas en Brasilia.

El cacique se dio a conocer en los años 1970, cuando militaba contra una carretera transamazónica durante la dictadura militar (1964-1985). Hizo su primera gira internacional en 1989, tras conocer al músico británico Sting en la Amazonía.