Más de 20 muertos por un ataque con bomba contra un tren en Pakistán

El BLA, el grupo separatista más activo de esta provincia y declarado terrorista por Estados Unidos, reivindicó la acción en un comunicado enviado a la AFP.

Quetta, Pakistán/Al menos 24 personas murieron el domingo por un ataque con bomba contra un tren que transportaba personal militar en la conflictiva provincia pakistaní de Baluchistán, en el suroeste, afirmó un alto cargo a la AFP.

En los últimos meses ha aumentado la violencia en esta provincia fronteriza con Irán, donde operan grupos separatistas como el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), que reivindicó esta acción en Quetta, la capital provincial.

Entre las víctimas del ataque había militares, apuntó el funcionario, que también reportó más de 50 heridos.

Las imágenes del lugar mostraban un vagón destrozado, que volcó de costado, por el que la gente trepaba en busca de supervivientes. Se veía a personas que cargaban camillas con víctimas empapadas de sangre y a personal armado.

"Cuando escuché la explosión, pensé que tenía que ser un ataque", dijo Mujib Ahmad a la AFP. "Salí del edificio y vi la devastación y mi coche completamente destrozado", aseguró.

El funcionario dijo a la AFP que el tren transportaba a personal del ejército y a sus familiares desde Quetta a Peshawar, en el noroeste de Pakistán.

"Un coche cargado con explosivos chocó contra uno de los vagones, lo que provocó una gran explosión", contó.

Las ventanas estallaron en pedazos y los vehículos cercanos quedaron destruidos. Según un funcionario policial, el artefacto explosivo usado pesaba 35 kilos.

Otro responsable público declaró a la AFP que el personal del ejército viajaba para celebrar la Fiesta del Sacrificio, una de las grandes fechas del calendario musulmán, que empieza el martes.

El BLA, el grupo separatista más activo de esta provincia y declarado terrorista por Estados Unidos, reivindicó la acción en un comunicado enviado a la AFP.

Este grupo ha intensificado sus ataques contra instalaciones militares, administración civil e incluso trabajadores pakistaníes de otras provincias o de firmas extranjeras instalados en Baluchistán.

"Actos de terrorismo tan cobardes no pueden debilitar la determinación de pueblo de Pakistán", señaló el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

Baluchistán es la provincia más empobrecida de Pakistán y la más extensa en superficie. Está rezagada respecto al resto del país en casi todos los indicadores como educación, empleo o desarrollo económico.

Los separatistas baluches acusan al gobierno de Pakistán de explotar el gas natural y los abundantes recursos minerales de la provincia sin que la población local se beneficie de ello.