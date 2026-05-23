Irán y Estados Unidos sugieren que están cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra

Este sábado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló con Trump y con dirigentes de Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita y Jordania para poner fin al conflicto.

Teherán, Irán/Altos funcionarios de Estados Unidos e Irán dijeron el sábado que podrían estar cerca de un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra en Oriente Medio, con divergencias que persisten en el tema nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán está "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo.

Sin embargo, también advirtió de que Irán se enfrenta a "un golpe tan duro" como ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su optimismo, justo cuando el jefe del ejército de Pakistán, un negociador clave entre Estados Unidos e Irán, abandonó Teherán tras casi dos días de conversaciones con altos dirigentes iraníes.

"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y añadió que esperaba "buenas noticias".

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que hubo avances en las negociaciones, pero no descartó que Trump reanude los ataques contra Irán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní también afirmó que un borrador de acuerdo podría, por fin, estar cerca.

"Nuestra intención era en primer lugar redactar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas", declaró el portavoz de Exteriores, Esmail Baqai, en la televisión estatal.

Se refirió a este avance por la paz como una "tendencia hacia un acercamiento", pero dijo que "esto no significa necesariamente que nosotros y Estados Unidos vayamos a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones importantes".

Gestiones de Francia y Catar

Este sábado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló con Trump y con dirigentes de Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita y Jordania para poner fin al conflicto.

"Francia impulsa la vía diplomática y una solución negociada, teniendo como prioridad número uno la reapertura del estrecho de Ormuz, completa y sin peaje; la conclusión de un alto el fuego y, posteriormente, la reanudación de las negociaciones sobre los demás aspectos (nuclear, balístico y regional)", dijo a la AFP una fuente diplomática.

También el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, conversó con Trump el sábado, así como con el presidente de Emiratos Árabes Unidos y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Más temprano, el negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había advertido de una respuesta "aplastante" si Trump reinicia la guerra, al acusarlo de sabotear con "exigencias excesivas".

Qalibaf divulgó estas declaraciones tras reunirse con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, figura clave en los esfuerzos internacionales por lograr una salida negociada al conflicto, que estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran a la república islámica el 28 de febrero.

Varias semanas de negociaciones -incluidas las históricas conversaciones cara a cara organizadas en Islamabad- no han logrado sacar adelante una resolución permanente ni restablecer el acceso completo al estrecho de Ormuz, algo que ha perturbado el suministro mundial de enormes cantidades de petróleo.

Esta situación de estancamiento ha dejado a los ciudadanos iraníes en un limbo.

"El estado de 'ni guerra ni paz' es mucho más repugnante que la guerra misma", dijo a la AFP Shahrzad, una residente de Teherán de 39 años.

Desacuerdos "profundos"

El portavoz de la cancillería iraní advirtió que los desacuerdos con Washington continúan siendo "profundos".

Según dijo, siguen "en suspenso" los asuntos relativos al fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, la situación en el estrecho de Ormuz, el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y el tema nuclear.

En Líbano, continúan los ataques israelíes a pesar de un alto el fuego vigente entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá desde mediados de abril.

Israel informó que uno de sus soldados resultó muerto el viernes cerca de la frontera con Líbano.

Autoridades israelíes advirtieron el sábado a los residentes de 15 pueblos del sur del Líbano que evacuaran sus hogares de inmediato para evitar los ataques aéreos planeados contra presuntos objetivos de Hezbolá, ya que los combates no han cesado en el frente libanés de la guerra regional.