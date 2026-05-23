MiAmbiente detecta descarga de residuos de pintura al mar en un PH de Punta Paitilla

El Ministerio de Ambiente reiteró que mantiene operativos de vigilancia y fiscalización en distintos puntos del país para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y prevenir daños a los recursos naturales y ecosistemas marinos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente, a través de su Equipo SWAT de Verificación Ambiental, detectó una posible descarga de residuos de pintura hacia el mar durante una inspección realizada en un edificio tipo PH ubicado en el sector de Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco.

La diligencia se efectuó tras recibir información sobre presuntas irregularidades ambientales relacionadas con el manejo de residuos líquidos y materiales de pintura dentro del inmueble. Durante el recorrido, los técnicos identificaron prácticas inadecuadas por parte de trabajadores, quienes realizaban labores de pintura y lavado de herramientas en una tina, generando residuos con potencial contaminante.

Asimismo, la inspección permitió constatar que el fregador del área social del edificio mantenía una conexión a una tubería con descarga directa hacia el mar. De acuerdo con el informe técnico, ambas tuberías verificadas vertían aguas hacia un cuerpo marino, lo que podría representar un riesgo de afectación al ecosistema costero debido a la presencia de sustancias contaminantes.

Como parte del proceso de verificación, el equipo técnico del Ministerio realizó una prueba de tinción para confirmar la conexión y trayectoria de las descargas. El procedimiento corroboró el flujo de aguas hacia el mar, reforzando las observaciones realizadas en campo.

Ante estos hallazgos, los inspectores otorgaron un plazo de dos días al PH para realizar las adecuaciones necesarias y corregir las conexiones identificadas. El equipo de MiAmbiente tiene previsto realizar una nueva inspección el lunes 25 de mayo de 2026 para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas.

Posteriormente, y en función de los resultados de la visita de seguimiento, la entidad ambiental iniciará el proceso administrativo correspondiente por la presunta descarga de residuos de pintura al mar, considerando la posible afectación ambiental generada por estas prácticas.

El Ministerio de Ambiente reiteró que mantiene operativos de vigilancia y fiscalización en distintos puntos del país para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y prevenir daños a los recursos naturales y ecosistemas marinos. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias ambientales a través de la línea 311 y los canales oficiales de la institución.