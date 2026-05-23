Consorcio Panamá Cuarto Puente desvincula a colaborador tras investigación por incidente

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó mediante un comunicado oficial que decidió despedir de manera inmediata a un colaborador tras la conclusión de las investigaciones relacionadas con un incidente ocurrido el pasado viernes 22 de mayo.

La empresa indicó que, una vez finalizado el proceso de investigación interna, se tomó la decisión como parte de su política de “cero tolerancia” ante cualquier conducta que atente contra la integridad física, la dignidad y el respeto dentro del entorno laboral.

“El Consorcio mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que atente contra la integridad física, la dignidad y el respeto que merecen nuestros colaboradores, subcontratistas y personal de obra”, señala el comunicado.

En redes sociales circularon videos que mostraban un incidente donde un trabajador habría agredido a un ingeniero de la obra.

Asimismo, la organización reafirmó su compromiso con el respeto, la convivencia pacífica y el desarrollo seguro de la obra del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, considerada una infraestructura estratégica para la conectividad y movilidad del país.