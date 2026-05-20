La directora del plantel, Sonia Luis, explicó que los daños fueron descubiertos la mañana del lunes, cuando docentes y administrativos llegaron al centro educativo para iniciar la jornada laboral.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades mantienen abierta una investigación tras los actos vandálicos registrados durante el fin de semana en un centro educativo de San Miguelito, donde varias áreas del plantel resultaron afectadas, incluyendo salones, tuberías, cámaras de videovigilancia y mobiliario escolar.