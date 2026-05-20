Fiscalía investiga daños en escuela tras incursión de adolescentes durante el fin de semana

La directora del plantel, Sonia Luis, explicó que los daños fueron descubiertos la mañana del lunes, cuando docentes y administrativos llegaron al centro educativo para iniciar la jornada laboral.

Las autoridades mantienen abierta una investigación tras los actos vandálicos registrados durante el fin de semana en un centro educativo de San Miguelito, donde varias áreas del plantel resultaron afectadas, incluyendo salones, tuberías, cámaras de videovigilancia y mobiliario escolar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades mantienen abierta una investigación tras los actos vandálicos registrados durante el fin de semana en un centro educativo de San Miguelito, donde varias áreas del plantel resultaron afectadas, incluyendo salones, tuberías, cámaras de videovigilancia y mobiliario escolar.

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