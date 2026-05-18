Martín Torrijos sobre UNE: Partido de 'puertas abiertas' y con 'propuestas para arreglar el país'

El expresidente Torrijos aclara que la nueva organización busca "arreglar el país" con propuestas, no con críticas, y abre las puertas a panameños de todos los orígenes partidarios.

Ciudad de Panamá/El expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, presentó oficialmente su nueva propuesta política bajo el nombre de Unidos para la Nueva Era (UNE), un movimiento en formación que, según sus palabras, no nace con fines electorales inmediatos, sino con el propósito de "construir una organización que acompañe los sentimientos y la frustración de los panameños, no solo con crítica, sino con propuestas".

En entrevista con Noticias AM, Torrijos destacó que la iniciativa busca unir al país frente a la división actual. "Lo que el país requiere hoy día es una organización abierta, ciudadana y plural, que luche contra la corrupción y deje el 'juega vivo'", afirmó el exmandatario.

Ruptura con lo tradicional y apertura a nuevas voces

Torrijos fue enfático al señalar que UNE representa una ruptura "no solo con el PRD, sino con lo tradicional, con los viejos esquemas y con la corrupción". Aclaró que la organización estará abierta a panameños de cualquier origen político que compartan el objetivo de recuperar la confianza ciudadana.

Ante la pregunta sobre si habrá migración de figuras del PRD hacia el nuevo movimiento, respondió: "Va a haber migración de todos los partidos políticos. Hay gente buena en todos lados y este país es para reconciliarnos".

Destacó, además, el protagonismo de los jóvenes en las 60 reuniones nacionales realizadas: "Es una juventud consciente, con ganas de participar y preparada para dar las nuevas batallas que Panamá requiere".

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Agenda país: empleo, agua y seguridad

Al inicio de la entrevista, Torrijos expresó su solidaridad con la familia de Luis Montero y con las víctimas de un accidente de tránsito ocurrido tras el evento de lanzamiento de UNE.

En cuanto a los temas de agenda nacional, el exmandatario identificó como prioritarios el empleo, el costo de vida y la transformación educativa. "Tiene que haber una educación que vincule la formación con la tecnología y la innovación, para que los jóvenes no vivan frustrados", explicó.

Sobre la crisis hídrica, propuso declarar una emergencia nacional y convocar a "las mejores mentes de Panamá" para buscar soluciones de corto plazo. Respecto al tema minero, defendió una decisión informada y participativa: "Un país bien informado tiene el derecho de tomar esta decisión. No es solo de los que nos gobiernan, es de todos los que vivimos aquí".

En materia de seguridad, reconoció el temor que vive la ciudadanía: "La gente tiene miedo de salir a la calle. No basta con decir que es una pelea entre pandillas; hay que actuar con inteligencia y prevención".

Próximos pasos y cronograma electoral

Torrijos informó que el proceso de formalización de UNE ante el Tribunal Electoral podría iniciar hacia finales de julio, tras un mes de consultas ciudadanas sobre el programa y los estatutos. "Vamos a asegurarnos de que la lucha contra la corrupción y la participación abierta queden reflejadas en nuestras normas", aseguró.

Con esta propuesta, el expresidente busca posicionar una alternativa que, según él, "no avale el clientelismo" y que permita a Panamá "crecer para todos, no tan desigual como está creciendo en este momento".