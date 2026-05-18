'No podemos hacer más parches': Ministra Molinar plantea una transformación profunda del sistema educativo

La titular del Ministerio de Educación explicó que la institución trabaja en una nueva propuesta orientada a generar cambios estructurales y culturales dentro del sistema educativo panameño, proceso que, según indicó, aún se encuentra en etapa de consultas con distintos sectores.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que el país necesita una transformación profunda de su sistema educativo y no una simple modificación parcial de las leyes existentes.

En Noticias AM, la titular del Ministerio de Educación (Meduca) explicó que la institución trabaja en una nueva propuesta orientada a generar cambios estructurales y culturales dentro del sistema educativo panameño, proceso que, según indicó, aún se encuentra en etapa de consultas con distintos sectores. Molinar sostuvo que las reformas deben ir más allá del papel y traducirse en acciones concretas dentro de las escuelas.

"No podemos hacer más parches, y lo he dicho en todos los escenarios. Nosotros tenemos en Panamá una ley que dice que tenemos que enseñar mandarín en las escuelas, para que estemos claros. ¿Y enseñamos mandarín? No. Podemos hacer lo que sea en la asamblea, y meter lo que sea, y cambiar la ley. El papel lo aguanta todo. Sin embargo, en la realidad, si no se produce un cambio cultural importante, si no se dan pasos concretos hacia adelante, no va a pasar nada", expresó.

La ministra destacó que el Meduca ya comenzó a implementar cambios internos mientras avanza la elaboración de la propuesta. Entre ellos mencionó la aplicación, por primera vez, de pruebas diagnósticas al inicio del año escolar y la realización de evaluaciones estandarizadas al cierre del periodo académico para medir el desempeño de los estudiantes y detectar fallas en el sistema.

También señaló que se impulsa un rediseño curricular, el fortalecimiento de actividades cocurriculares y nuevas dinámicas de trabajo en red entre docentes. Según indicó, el objetivo es establecer una cultura institucional enfocada en la mejora continua, la rendición de cuentas y el aprendizaje de los estudiantes.

Consultada sobre los pilares de la futura transformación educativa, Molinar mencionó tres ejes principales: rendición de cuentas, calidad educativa y una visión centrada en el estudiante. “Nos hemos olvidado de que el sistema tiene que girar en torno a cada niño y niña que pasa por nuestras manos; fallamos, fracasamos, nos estrellamos como país”, afirmó la ministra.

En ese sentido, explicó que la propuesta que desarrolla el Meduca busca incorporar mecanismos de seguimiento y participación ciudadana que permitan dar continuidad a las políticas educativas más allá de los cambios de administración.

Molinar también se refirió a la situación de violencia que afecta a estudiantes en distintas regiones del país, sobre todo en la provincia de Colón. La ministra consideró que el incremento de hechos violentos refleja problemas sociales más profundos y aseguró que el ministerio busca fortalecer la relación entre las escuelas, las familias y las comunidades.

Entre las medidas mencionó el aumento de actividades deportivas, culturales y recreativas, así como la creación de al menos 33 nuevos gabinetes psicopedagógicos para brindar acompañamiento emocional a los estudiantes. Sobre el aumento de casos de acoso escolar o bullying, Molinar señaló que las escuelas cuentan con protocolos establecidos para atender estas situaciones, aunque advirtió que muchos de los conflictos tienen origen en problemas familiares y emocionales.

La ministra también confirmó que continúan registrándose renuncias de docentes vinculados a investigaciones por presunta falsificación de diplomas utilizados para obtener nombramientos en el sistema educativo. Según dijo, las auditorías y verificaciones continúan en marcha y destacó que el ministerio no permitirá irregularidades dentro del sistema educativo.