Mantienen búsqueda del capitán Gaspar Ponce, desaparecido tras naufragio de embarcación en Puerto Caimito

La Chorrera, Panamá Oeste/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) reanudó este lunes las labores de búsqueda para localizar al capitán Gaspar Ponce, desaparecido tras el naufragio de una embarcación en aguas cercanas a Puerto Caimito.

El teniente Eliecer Castillo explicó que las operaciones se desarrollan bajo dos hipótesis principales. La primera contempla la posibilidad de que el capitán haya logrado salir de la embarcación y permanezca a la deriva o en alguna isla cercana al área del accidente.

Para ello, agentes marítimos realizan recorridos en los alrededores del sitio del naufragio y en sectores insulares próximos. La segunda línea de búsqueda considera que el desaparecido podría permanecer atrapado dentro de la estructura del barco hundido.

En ese sentido, el Senan programó inmersiones con buzos especializados durante las horas de marea baja, previstas entre las 9:30 a.m. y las 10:00 a.m., con el objetivo de inspeccionar el interior de la embarcación.

Según detalló Castillo, alrededor de 35 agentes del Servicio Nacional Aeronaval participan en el operativo, entre tripulaciones de embarcaciones, equipos de búsqueda y rescate y personal de buceo especializado.

El oficial advirtió que las labores dentro del barco representan una operación de alta complejidad y riesgo debido a la escasa visibilidad y la turbiedad del agua en la zona donde se encuentra hundida la embarcación.

Mientras continúan las labores, residentes de Puerto Caimito permanecen atentos al desarrollo del operativo y mantienen muestras de apoyo a los familiares del capitán desaparecido. La comunidad, consternada por el accidente, sigue a la espera de noticias sobre el resultado de las búsquedas.

Con información de Fabio Caballero