Meduca impulsará reformas educativas con participación de distintos sectores
La titular del Ministerio de Educación explicó que la institución trabaja en una nueva propuesta orientada a generar cambios estructurales y culturales dentro del sistema educativo panameño, proceso que, según indicó, aún se encuentra en etapa de consultas con distintos sectores.
Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que el país necesita una transformación profunda de su sistema educativo y no una simple modificación parcial de las leyes existentes.