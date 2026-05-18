Meduca impulsará reformas educativas con participación de distintos sectores

La titular del Ministerio de Educación explicó que la institución trabaja en una nueva propuesta orientada a generar cambios estructurales y culturales dentro del sistema educativo panameño, proceso que, según indicó, aún se encuentra en etapa de consultas con distintos sectores.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que el país necesita una transformación profunda de su sistema educativo y no una simple modificación parcial de las leyes existentes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que el país necesita una transformación profunda de su sistema educativo y no una simple modificación parcial de las leyes existentes.

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