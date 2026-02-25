Panamá y Estados Unidos firman acuerdo para fortalecer el sistema de salud y la respuesta al VIH

La consolidación de esta alianza estratégica esta orientada a fortalecer la relación bilateral con énfasis en resultados concretos, seguridad sanitaria y autosuficiencia institucional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) y el Gobierno de los Estados Unidos suscribieron un Memorando de Entendimiento con el propósito de establecer un marco de cooperación para el desarrollo de programas, proyectos e iniciativas dirigidas a reforzar el sistema de salud panameño.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien agradeció, en nombre del Gobierno Nacional, la consolidación de esta alianza estratégica orientada a fortalecer la relación bilateral con énfasis en resultados concretos, seguridad sanitaria y autosuficiencia institucional.

Durante el acto, el titular de Salud destacó que Panamá continuará liderando la respuesta frente al VIH y otras enfermedades transmisibles, incrementando su inversión y asumiendo mayores responsabilidades para consolidar un sistema sanitario resiliente, eficiente y sostenible.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, señaló que este memorando representa uno de los primeros acuerdos bilaterales en Centroamérica, bajo la estrategia del U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (Pepfar), enfocados en la prevención de brotes y el fortalecimiento de la respuesta ante enfermedades en la región.

El diplomático subrayó que, tras más de dos décadas de cooperación en la lucha contra el VIH/Sida, este nuevo instrumento con una vigencia de tres años, permitirá a Panamá reafirmar su liderazgo y compromiso con la salud pública.

Como parte de la cooperación, el Minsa fortalecerá el sistema de vigilancia epidemiológica mediante la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de capacidades técnicas que faciliten la detección temprana de amenazas sanitarias y una respuesta oportuna y eficaz, contribuyendo así a la seguridad sanitaria nacional y regional.

La firma del Memorando de Entendimiento se realizó en presencia de directores y asesores del Ministerio de Salud, así como de representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, quienes respaldaron esta iniciativa de colaboración bilateral.