VIH no tiene rostro: los contagios siguen en aumento entre jóvenes en Panamá

La principal vía de contagio en el país sigue siendo la relación sexual sin protección, responsable de cerca del 95% de las infecciones, de acuerdo con la organización.

En Panamá, cada día se detectan alrededor de cinco nuevos casos de VIH, una cifra que preocupa a las autoridades de salud y a organizaciones como Probidsida, especialmente porque cada vez son más jóvenes las personas que se están infectando.

Según datos compartidos en conferencia de prensa, más del 50% de los nuevos contagios se concentra entre personas de 15 a 29 años, un rango de edad en el que muchos inician su vida sexual y suelen minimizar los riesgos.

“El VIH no tiene cara”, advirtió el doctor Orlando Quintero, presidente de Probidsida. Explicó que una persona puede vivir con el virus durante años sin presentar síntomas, pero sí tiene la capacidad de transmitirlo a sus parejas sexuales.

Carnaval, alcohol y decisiones sin pensar

Con la llegada del Carnaval, las autoridades reconocen que el riesgo aumenta. El consumo de alcohol, la presión del grupo y la improvisación suelen llevar a decisiones que se toman “sin pensar en las consecuencias”, señaló Quintero.

Aunque el condón es un método eficaz para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), su uso sigue siendo irregular. Solo una cuarta parte de los jóvenes lo utiliza siempre, mientras que otro porcentaje similar nunca lo usa, y el resto lo hace de forma ocasional, lo que equivale prácticamente a no protegerse.

A esto se suma otro problema: el uso incorrecto del preservativo, especialmente cuando hay consumo de alcohol, lo que reduce aún más su efectividad.

Casos en adolescentes y una alerta en las comarcas

Uno de los datos más alarmantes es el aumento de casos en adolescentes. Al menos 170 jóvenes entre 15 y 19 años viven con VIH en Panamá, y 11 han fallecido por sida, una enfermedad que puede evitarse con diagnóstico y tratamiento oportunos.

La situación es aún más delicada en la comarca Ngäbe Buglé, donde las infecciones de transmisión sexual, la mortalidad materna e infantil y el acceso limitado a servicios de salud forman una “bomba social” que ya estalló, según Provisida.

Detectar a tiempo salva vidas… y recursos

En Panamá, el tratamiento del VIH es gratuito, tanto en el Ministerio de Salud como en la Caja de Seguro Social. Sin embargo, cuando una persona llega a etapa sida y requiere hospitalización, cada ingreso puede costarle al Estado entre 12 mil y 14 mil dólares.

Solo en 2025, Probidsida detectó 221 nuevos casos de VIH, que fueron referidos de forma temprana para iniciar tratamiento y evitar complicaciones mayores.

Un llamado directo a los jóvenes

Más allá de las cifras, el mensaje de las autoridades es claro: la protección es una decisión personal. El VIH, la sífilis, otras ITS y los embarazos no planificados “también están carnavaleando”, advirtió Quintero.

“Carnavalear no está mal. Lo peligroso es hacerlo sin conciencia de riesgo”, insistió, al tiempo que hizo un llamado a hablar del tema sin tabúes, tanto en casa como en redes sociales, para que la información sí llegue y sí cale.

Porque al final, la decisión no es del Estado ni de las organizaciones de salud. Es de cada joven.