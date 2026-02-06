Clima en Panamá: Tiempo inestable y condiciones marítimas adversas predominarán este viernes

Las condiciones marítimas serán adversas en el litoral Caribe, con olas de 1.8 a 3.0 metros y periodos de 8 a 9 segundos. En el litoral Pacífico, el oleaje será de 0.8 a 1.8 metros, con periodos de 11 a 12 segundos.

Durante el día de hoy, las condiciones del tiempo en Panamá estarán dominadas por vientos intensos, abundante nubosidad y lluvias en varias regiones, principalmente en la vertiente del Caribe y sectores del Pacífico, según el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

En la vertiente del Caribe, se prevén condiciones ventosas y cielo mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad que se mantendrán a lo largo del día y se extenderán hasta horas de la noche. Los vientos soplarán del noroeste y nor-noreste, con velocidades entre 30 y 45 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas costeras.

Por su parte, en la vertiente del Pacífico, durante la mañana predominará el cielo parcialmente nublado; sin embargo, se esperan nublados con lluvias ocasionales o esporádicas en regiones como Darién, la comarca Emberá Woünaan, golfo de Panamá, cordillera Central, Tierras Altas de Chiriquí, golfo de Chiriquí, Sur de Veraguas, Norte de Coclé, Norte de Panamá Oeste y Panamá Este.

En horas de la tarde, continuará el cielo parcialmente nublado con lluvias esporádicas en diferentes sectores, mientras que las áreas montañosas mantendrán nublados persistentes con precipitaciones aisladas. Durante la noche, los nublados con lluvias intermitentes se concentrarán en la cordillera Central, Tierras Altas de Chiriquí, Coclé Norte, Norte de Panamá Oeste, golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá, mientras que el resto del Pacífico presentará cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 32°C a nivel nacional, mientras que en zonas montañosas y la cordillera Central se esperan valores entre 10°C y 22°C.

En cuanto al viento, en el Pacífico se prevén vientos del norte entre 40 y 50 km/h, con ráfagas superiores, por lo que también se mantiene el aviso de precaución.

Las condiciones marítimas serán adversas en el litoral Caribe, con olas de 1.8 a 3.0 metros y periodos de 8 a 9 segundos. En el litoral Pacífico, el oleaje será de 0.8 a 1.8 metros, con periodos de 11 a 12 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en nivel moderado (5) para el Caribe, mientras que en el Pacífico alcanzarán niveles altos a muy altos (8 a 10), por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.

Se mantienen activos tres avisos de vigilancia: el primero por condiciones ventosas hasta el 9 de febrero, otro por oleaje significativo en el Caribe hasta el 8 de febrero, y el último, relacionado con lluvias asociadas a un sistema frontal, permanecerá vigente hasta el 7 de febrero.

Las autoridades recomiendan a la población tener precaución y seguir las indicaciones para prevenir situaciones que lamentar.

