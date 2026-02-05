Embajadora de China reitera respaldo a Panama Ports tras fallo de inconstitucionalidad

La embajadora señaló que el alcance del fallo merece especial atención, ya que podría generar repercusiones más allá del ámbito local.

Ciudad de Panamá/La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, reiteró la posición del Gobierno chino luego de conocerse el fallo de inconstitucionalidad relacionado con la concesión de los puertos operados por Panama Ports Company (PPC).

La diplomática aseguró que su país defenderá los derechos e intereses legítimos de sus empresas y advirtió sobre el impacto que esta decisión podría tener a nivel internacional.

Según indicó la embajadora, el alcance del fallo merece especial atención, ya que podría generar repercusiones más allá del ámbito local, incluyendo evaluaciones por parte de calificadoras de riesgo crediticio internacionales.

🔗También puedes leer: Qué implica el arbitraje internacional que Panama Ports abrió contra Panamá

“Lamentablemente la PPC, como subsidiaria de una gran empresa multinacional de alto nivel internacional, lleva más de 30 años trabajando en Panamá y ha invertido más de 1,800 millones de dólares en el país, cumpliendo con todas las obligaciones y compromisos contractuales. Ahora aparece que, como resultado de una sentencia de la Corte, va a ser expulsada, eso es inaceptable. El gobierno chino apoyará con firmeza a la empresa para que tome todas las medidas necesarias para defender sus derechos e intereses legítimos”, señaló la embajadora de China en Panamá.

Las declaraciones de la diplomática se dieron en el marco de un concierto por el Año Nuevo chino, organizado por la embajada de China en Panamá en el Teatro Nacional, donde también se destacó la importancia de la cooperación y la estabilidad en las relaciones económicas entre ambos países.

Con información de Meredith Serracín