Comisión de Reformas Electorales discute asignación del residuo en los circuitos plurinominales

Ciudad de Panamá/ La Comisión Nacional de Reformas Electorales analizó este jueves el mecanismo para la adjudicación de curules en circuitos plurinominales, centrándose específicamente en la fórmula que regirá la distribución del residuo en las listas de candidatos.

El artículo 452 del proyecto fue aprobado tras evaluar tres propuestas presentadas en la mesa: una del Partido Revolucionario Democrático (PRD), otra del Movimiento Otro Camino (MOCA) y una tercera de la Fiscalía Electoral.

Las iniciativas de MOCA y la Fiscalía Electoral fueron retiradas durante el debate, quedando únicamente la propuesta del PRD, que finalmente obtuvo ocho votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

El cambio aborda uno de los puntos más técnicos del sistema electoral: cómo se reparten las curules restantes cuando, en un circuito plurinominal —donde se eligen dos o más diputados— no todos los escaños se asignan mediante la fórmula tradicional de mayoría.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, explicó parte de la discusión técnica que rodeó el artículo: "Algunas propuestas hablaban de que la sumatoria de los partidos no fuera al residuo, que se eliminara; otras planteaban que quedara un solo candidato en el residuo, aunque hubiera más votos. Todavía estamos en eso. Sí, el residuo está relacionado con el artículo, pero tenemos que ver qué es lo que finalmente va a quedar".

Por su parte, el diputado José Isabel Blandón, representante del Partido Panameñista, destacó la relevancia del cambio aprobado: "Hoy se ha aprobado un cambio importantísimo en la forma en que se asignan las curules en los circuitos plurinominales donde salen dos o más diputados".

Blandón profundizó en el alcance de la modificación: "El residuo vuelve a ser el resultado de una resta y esto hace que haya una mejor representación proporcional. Los partidos que hayan sacado bastantes votos, pero que no son los más votados, también tendrán la oportunidad de obtener una curul. Así se evita que sean únicamente los partidos o listas más votadas los que se lleven todas las curules contando varias veces el mismo voto, que es lo que ocurría con la definición de residuo anterior".

Tras la aprobación del artículo 452, la Comisión avanzó al análisis de una propuesta relacionada con el artículo 480. Sin embargo, se estableció que la próxima sesión se realizará el miércoles —y no el jueves habitual— para retomar el estudio del artículo 452, debido a su estrecha relación técnica con el 480. Ambos artículos forman parte del andamiaje legal que regula la adjudicación de curules en circuitos plurinominales, tema que continuará en debate la próxima semana.

Con información de Yenny Caballero.