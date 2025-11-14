Reformas Electorales: Revive la renuncia tácita por apoyar a independientes; surge rechazo

Se revivió que la renuncia tácita de un partido político si se apoya a un independiente. Esto se había eliminado en los dos anteriores comicios.

Ciudad de Panamá/La discusión sobre la participación ciudadana volvió a encenderse, luego de que la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobara modificaciones al artículo 365 del Código Electoral, cambios que afectan directamente a quienes aspiran a postularse de manera independiente.

En la sesión del pasado jueves, marcada por un debate intenso, terminó con la aprobación de ajustes en tres numerales, incluyendo nuevas reglas para la presentación de precandidatos, mayor número de firmas y la incorporación de la candidatura al Parlamento Centroamericano (Parlacen) dentro de la libre postulación.

Lo aprobado: plazos más cortos y requisitos más altos

La CNRE acordó que las solicitudes de reconocimiento como precandidatos deberán presentarse entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año trasanterior a la elección.

Además, quienes deseen aspirar por esta vía tendrán hasta el 31 de agosto del año previo para reunir el 3 % de los votos válidos de la última elección, un desafío mayor para quienes no cuentan con el respaldo de maquinaria partidaria.

Además, se revivió que la renuncia tácita de un partido político sí se apoya a un independiente. Esto se había eliminado en los dos anteriores comicios.

Es decir, que la firma de un ciudadano inscrito en un partido en apoyo a una candidatura independiente será considerada como renuncia tácita a su colectivo y solo podrán firmar quienes estén en pleno uso de sus derechos políticos.

Los independientes, además, deberán estar fuera de cualquier partido al menos un año antes de iniciar la recolección de firmas.

Apede: "Esto no fortalece la democracia, la debilita".

Las reacciones no tardaron. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó una profunda preocupación por lo que considera un golpe a la participación ciudadana en un momento delicado para la credibilidad de los partidos políticos.

Para el gremio, las candidaturas independientes han ayudado a refrescar el sistema y a obligar a los partidos a repensar su rol. Limitar su acceso —dicen— no solo restringe el derecho a elegir y ser elegido, sino que también reduce los incentivos para que las estructuras políticas tradicionales evolucionen.

La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, fue enfática al señalar que “Panamá necesita avanzar hacia sistemas electorales más inclusivos y representativos. No podemos permitir retrocesos en derechos políticos en un momento crucial para la institucionalidad del país”.

Apede también lamentó que su solicitud de participar en el ciclo de reformas fuera ignorada, señalando que la exclusión de actores importantes provoca decisiones “desconectadas de la ciudadanía”.

De Sanctis advirtió que la figura de la renuncia tácita por firmar a favor de un aspirante independiente limita la libertad política, desmotiva a jóvenes y profesionales, y envía un mensaje equivocado en un país que dice apostar por mayor transparencia y pluralismo.

En ese sentido, pidió a la CNRE reconsiderar las medidas y recordó que el fortalecimiento democrático no pasa por cerrar espacios, sino por abrirlos.

También reaccionó el exdiputado y líder del movimiento, Juan Diego Vásquez, quien denunció que la medida responde a intereses partidarios y económicos dentro de la CNRE.

Los partidos políticos y los empresarios representados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en una clara violación a la Constitución, le impiden a los miembros de partidos dar su firma de respaldo a candidatos por la libre postulación. Que no se note el miedo”, afirmó.

Vásquez señaló que las reformas no solo restringen el respaldo ciudadano hacia las candidaturas independientes, sino que además envían un mensaje de cerrazón en momentos donde la población exige más transparencia y representatividad.

Los partidos políticos y los empresarios representados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales en una clara violación a la Constitución le impiden a los miembros en partidos a dar su firma de respaldo a candidatos por la libre postulación.

La reacción fue compartida por la diputada Janine Prado, también figura destacada de Vamos, quien calificó la decisión como un atentado contra los derechos políticos de la ciudadanía.

“Los cambios que se están aprobando en la Comisión Nacional de Reformas Electorales son un retroceso inaceptable. Pretender prohibir que un ciudadano inscrito en un partido pueda dar su firma para respaldar a un candidato por la libre postulación es una violación abierta a la Constitución y a la libertad ciudadana”, advirtió.

Para Prado, las reformas no fortalecen el sistema electoral, sino que cierran opciones de participación en detrimento de la democracia. “La democracia se fortalece ampliando espacios, no cerrándolos”, agregó.

Ambos dirigentes insistieron en que las candidaturas independientes han sido clave para la renovación del sistema político, y que cualquier intento por limitar su crecimiento atenta contra la voluntad de una ciudadanía que demanda alternativas más allá de los partidos tradicionales.

Cabe señalar que los cambios que son avalados por la CNRE deben ser remitidos posteriormente a la Asamblea Nacional, quien decidirá si cambia, rechaza o avala estas reformas electorales.