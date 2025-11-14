Renuncias e impugnaciones por el cargo de director del Imelcf; Pachar renuncia y se da una designación interina

Tras la renuncia de Pachar, la junta directiva del Imelcf, designó de forma interina como director a Jeancarlos Cádiz.

Panamá/La junta directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) eligió como nuevo director a Abdiel Abel Rentería Ramos, un profesional con amplia trayectoria en el ámbito forense y originario de la provincia de Darién, para el próximo periodo que inicia en diciembre, hasta el año 2030; sin embargo, según nos confirmaron fuentes judiciales, su elección fue impugnada.

Su designación se da luego de un concurso realizado en octubre pasado, en el que también participaron Gabriel Vega Yuil, José Vicente Pachar Lucio y Aurelia Estela Murillo Godoy.

Sin embargo, el actual director general, José Vicente Pachar Lucio, anunció hoy su renuncia, efectiva a partir del 15 de noviembre, antes de que se resolviera el futuro de Rentería al frente de la institución. Pachar estuvo como director del Imelcf durante 11 años, en dos periodos, desde 2005 a 2009 y posteriormente desde 2018 a la fecha, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la institución.

Tras la renuncia de Pachar, la junta directiva del Imelcf, designó como director interino a Jeancarlos Cádiz.

Rentería Ramos no es ajeno al Imelcf. En marzo de 2008, fue designado subdirector interino de Criminalística, cargo que ocupó durante la administración de ese periodo.

La despedida de Pachar: "Me voy con la serena satisfacción del deber cumplido”

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Pachar se despidió de la institución tras más de tres décadas de servicio al sistema de justicia panameño.

A partir del 15 de noviembre próximo, me retiro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá; concluyo así una etapa significativa y profundamente enriquecedora de mi vida profesional. Han sido 32 años de dedicación continua al servicio de la justicia panameña; me voy con la serena satisfacción del deber cumplido y me llevo un inmenso agradecimiento por todo lo que la institución me brindó”, expresó.

Pachar agregó que confía en que su trayectoria ha dejado bases sólidas para el futuro de la entidad.

Confío en que el camino recorrido y el esfuerzo dedicado han dejado un legado sólido, sustentado en la ética, las ciencias forenses y el compromiso inquebrantable con la verdad. Sé que la perspectiva del tiempo será el juez más justo de la trascendencia de mi trabajo”, afirmó.

El proceso de transición entre Pachar y Rentería Ramos debe completarse en las próximas semanas, de cara al inicio formal de la gestión del nuevo director en diciembre de 2025.