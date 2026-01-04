Corea del Norte dispara varios misiles balísticos en su primera prueba de 2026

Igualmente, el Ministerio de Defensa de Japón indicó que "Corea del Norte disparó al menos dos misiles balísticos", los cuales habrían caído "fuera de la zona de exclusión económica japonesa".

Corea del Norte disparó el domingo múltiples misiles balísticos desde su costa oriental, en sus primeras pruebas de armas de 2026, informó el ejército de Corea del Sur.

El lanzamiento del domingo ocurre horas después de una operación militar estadounidense en Venezuela que condujo a la detención del presidente Nicolás Maduro, un aliado de Pyongyang, cuyas autoridades han acusado a Washington de planear su remoción.

El Ministerio de Defensa surcoreano dijo que detectaron "varios proyectiles que se presumen son misiles balísticos" disparados desde cerca de la capital norcoreana de Pyongyang a las 07H50 (22H50 GMT de sábado).

"Las fuerzas armadas mantienen una postura de plena disponibilidad, tras haber reforzado la vigilancia y la supervisión ante posibles lanzamientos adicionales", agregó.

Igualmente, el Ministerio de Defensa de Japón indicó que "Corea del Norte disparó al menos dos misiles balísticos", los cuales habrían caído "fuera de la zona de exclusión económica japonesa".

Se trata del primer lanzamiento norcoreano de misiles desde noviembre, cuando efectuó una prueba luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aprobara el plan de Corea del Sur de construir un submarino de propulsión nuclear.

Un analista indicó que la operación estadounidense en Venezuela pudo haber tenido algo que ver en la decisión de realizar los lanzamientos.

Corea del Norte ha argumentado por años que necesita un programa nuclear y de misiles como disuasión contra los intentos de Washington de deponer su gobierno. Estados Unidos ha asegurado que eso no está en sus planes.

"Ellos posiblemente temen que si Estados Unidos así lo decide, podría lanzar un ataque de precisión en cualquier momento, amenazando la sobrevivencia del régimen", indicó Hong Min, analista del Instituto Coreano para la Unificación Nacional.

"El mensaje subyacente podría ser que atacar a Corea del Norte no será tan fácil como un ataque contra Venezuela", agregó.