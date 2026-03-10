MiAmbiente alerta sobre los riesgos de la tenencia de fauna silvestre tras caso de mona araña con tuberculosis

Este resultado evidencia los riesgos de la tenencia ilegal de fauna silvestre, ya que la falta de controles sanitarios y de condiciones adecuadas facilita la transmisión de enfermedades entre humanos y animales.

Panamá/En noviembre de 2025, la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) recibió una hembra de la especie mono araña negra (Ateles fusciceps), de aproximadamente cuatro años, producto de una tenencia ilegal, de conformidad con la Ley 24 de 7 de julio de 1995.

A su ingreso, este ejemplar llegó con un cuadro de abundante secreción nasal, mucha tos, alopecia y pañalitis por el uso de pañales desechables, además de obesidad.

Durante su permanencia en la clínica veterinaria, el ejemplar recibió atención médica especializada y se le aplicaron los tratamientos correspondientes con el objetivo de estabilizar su condición y procurar su recuperación, manteniéndose bajo observación y manejo veterinario permanente.

Como parte de las evaluaciones médicas, al ejemplar se le realizó una prueba de PCR para el diagnóstico diferencial de tuberculosis por Mycobacterium, una zoonosis altamente contagiosa que representa un riesgo de salud pública. Los resultados indicaron la presencia de tuberculosis zoonótica de origen humano.

Este tipo de enfermedad puede transmitirse entre humanos y animales en ambas vías; sin embargo, en este caso específico, el análisis determinó que el contagio habría ocurrido de humano a animal, lo que indica que el primate estuvo en contacto con una persona infectada.

Sin embargo, debido a las complicaciones asociadas a la enfermedad y al deterioro progresivo de su estado de salud, la mona no logró sobrevivir.

Una vez confirmado el diagnóstico, se activaron los protocolos interinstitucionales en el marco de una sola salud, razón por la cual exhortamos a que se reciba a las autoridades de salud, quienes realizarán los muestreos correspondientes de las personas que tuvieron contacto con el primate.

Este resultado evidencia los riesgos de la tenencia ilegal de fauna silvestre (mascotismo), ya que la falta de controles sanitarios y de condiciones adecuadas facilita la transmisión de enfermedades entre humanos y animales (zoonosis).

El Ministerio de Ambiente recuerda que la tenencia de fauna silvestre como mascota está prohibida por la Ley de Vida Silvestre de la República de Panamá.

Esta práctica representa riesgos para la salud de quienes poseen animales silvestres, para la salud pública y para la conservación de las especies. MiAMBIENTE insta a la ciudadanía a reportar casos de tenencia ilegal a través de la línea 311 o mediante las redes sociales oficiales @miambientepma.