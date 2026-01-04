Ordenan detención provisional para siete implicados en caso de supuesta privación de libertad en La Chorrera

De acuerdo con los fiscales de la causa, los imputados podrían enfrentar penas que van de 4 a 16 años de prisión , dependiendo de la cantidad de delitos que se les comprueben.

Este domingo 4 de enero comparecieron ante un juez de garantías las personas vinculadas al caso de privación de libertad, que se investiga en el distrito de La Chorrera.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples, el juez de garantías legalizó la aprehensión de ocho personas vinculadas y les formuló cargos por los delitos de privación de libertad y contra la seguridad colectiva.

A tres de los imputados se les presentaron cargos adicionales por violencia de género.

En cuanto a las medidas cautelares, el juez ordenó detención provisional para siete de los vinculados, mientras que una mujer deberá cumplir con reporte domiciliario dos veces por semana.

Durante la audiencia se reveló que las seis víctimas habrían sido violentadas psicológica y físicamente, mediante amenazas de muerte, golpes, cortes de cabello y amenazas con arma blanca. Las autoridades no descartan el abuso sexual contra una de las víctimas.

Asimismo, no se descarta la participación de más personas en este hecho. Paralelamente, este domingo 4 de enero se realizó una audiencia a un adolescente de 17 años, considerado como el noveno vinculado al caso, a quien se le decretó detención provisional por los delitos de privación de libertad y posesión ilícita de armas.

Será el próximo 22 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia de apelación en Plaza Fortuna, Ciudad de Panamá.

Información de Yiniva Caballero

